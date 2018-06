KOMMENTAR

VM er i gang. Nu begynder også Danmarks slutrunde. For første gang i otte år skal et dansk landshold præstere på den største scene af dem alle. Det er stort. Kæmpestort!

Så hvad bliver det for et dansk VM? Det er spørgsmålet, vi alle sammen stiller os selv. Bliver det en skuffelse som i 2010? Bliver det boblende optimisme og en kold dukkert til sidst som i 2002? Eller bliver det noget helt tredje? Vi får de første svar lørdag aften her i Saransk.

Mordovia Arena i Saransk er klar til Danmarks første VM-kamp.

Enkelte udenlandske eksperter har de seneste dage solgt Danmark som en semifinale-kandidat. Hjemme er skepsisen lidt større og mavefornemmelsen lidt mere blandet.

Og her i Rusland? Ja, for mit eget vedkommende tror jeg på et godt dansk VM. Et af dem, hvor VM-feberen får lov at ramme 39 grader, inden den forsvinder over natten. Som den jo gør, når det hele slutter pludseligt.

Min spåkugle er lidt grumset. For det her danske landshold er ikke nemt at sætte i boks. Men lad mig alligevel give et bud på, hvad der kommer til at ske de næste par uger for det danske landshold.

Bagest fra venstre Kasper Schmeichel, Yussuf Yurary Poulsen, Nicolai Jørgensen, Andreas Christensen, Simon Kjær, William Kvist. Forrest fra venstre: Jens Stryger Larsen, Pione Sisto, Thomas Delaney, Christian Eriksen. Det bliver formentloig også holdet, der starter lørdag mod Peru.

Jeg tror på en dansk ottendedelsfinale. Meget endda. Det danske hold taber næppe åbningskampen til Peru, som jeg forventer bliver både fastlåst og målfattig. I stedet lugter det af en smal sejr eller et kryds, der senere kan vise sig acceptabelt.

Australien skal nedkæmpes, hvis der overhovedet skal være noget at tale om - og så kan vi meget vel stå tilbage med en afsluttende gruppekamp mod et fransk reservehold med to sejre i posen.

Det giver det danske hold to muligheder for at få det eller de 'ekstra' point, det kræver for at gå videre. Point, der kan skaffes med en sejr over Peru - eller med et point mod et formodet fransk reservehold. Et fantastisk fransk reservehold vel at mærke!

Åge Hareide, Christian Eriksen og co. går ind af én af de to døre og får de fem-seks point, de formentlig vil kræve at være sikker på avancement. Og så er Danmark i 1/8-finalen som to'er i gruppen.

Her rammer VM-feberen de 39 grader, jeg nævnte før. Men så kommer enten Messi og Argentina eller Modric og Kroatien formentlig med den febernedsættende medicin. Desværre.

Saransk er klar til at tage imod de danske spillere og fans.

Det er sådan jeg ser et dansk VM udspille sig. Et VM, hvor Pione Sisto er min alt-eller-intet-spiller. Han kan blive en stor profil, men han kan også falde igennem. Første pejlemærke kommer i dag.

Her får vi også de første indikationer på, om dette bliver Christian Eriksens VM, som vi alle sammen håber. Men også på, om Thomas Delaney tager ejerskabet over den danske midtbane - og om Nicolai Jørgensen holder Kasper Dolberg stangen. Jeg hælder til tre gange 'ja'.

Der er ikke flere spådomme. Ligesom der gudskelov ikke er mere ventetid. Danmarks VM starter nu!