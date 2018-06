Af B.T.s fodboldkommentator, Søren Hanghøj Kristensen

Dagen før dagen blev til selve dagen og siden dagen derpå.

Den danske VM-åbningssejr over Peru er nu kommet en anelse på afstand - og næste kamp mod Australien toner allerede frem i den knap så fjerne horisont.

Om bare tre dage spiller det danske landshold igen, og derefter ved vi måske allerede, om denne slutrunde har været en resultatmæssig succes. Ja, så stærkt går det under et VM.

Havde Danmark tabt til Peru, havde den danske VM-verden set helt anderledes ud. Og taber Christian Eriksen og co. til Australien senere på ugen, vendes billedet igen fuldstændig rundt. En enkelt kamp og en enkelt dag gør forskellen mellem fundamental op- eller nedtur. Det er bare et af de elementer, der gør et VM til noget helt unikt.

Heldigvis tilhører den danske start den første kategori. Opturen. Kasper Schmeichels storspil i buret og Yussuf Poulsens ditto i afslutningsfasen giver de rød-hvide et perfekt udgangspunkt til kamp nummer to på torsdag. Og et optimalt afsæt mod den 1/8-finale, både landsholdet selv og de fleste af os andre regner som succeskriteriet. Alt derefter er en bonus.

Lige nu er tingene lyserøde i det danske VM-land. Nu skal VM-drengene naturligvis udnytte den matchbold, de har fået mellem hænderne. Det er et must. Australien var fra start udset som gruppens prügelknabe. De viste sig bedre end forventet i deres smalle nederlag til en flok franske storfavoritter, men det ændrer ikke på, at det danske landshold skal være i stand til at slå et af VMs svageste mandskaber. Ja, nu SKAL Danmark naturligvis videre. Det kan måske synes uretfærdigt, men sådan øges kravene i takt med resultaterne.

Pione Sisto leger målmand under træningen i Anapa i Rusland søndag den 17 juni 2018.

Australierne kommer til at slås så blodet sprøjter. Selvfølgelig gør de det. Men Åge Hareides hold er væsentligt bedre fodboldspillere. De viste det ikke i sejren over Peru, men på torsdag bør de indledende VM-nerver være forsvundet, samtidig med at de læringer, som åbningskampen gav, forhåbentlig har styrket det danske holds fundament. Her må holdet ikke lade sig hverken overrumple eller ryste af hverken kampens betydning eller omgivelser.

Forhåbentlig har også landstræneren lært en masse af det, der alt andet lige var en meget heldig åbningssejr. For posen skal rystes. William Kvist er desværre ude af VM med to brækkede ribben og en punkteret lunge. Det er både uheldigt og ærgerligt for midtbanespilleren, der nu måske har spillet sin sidste landskamp i det, jeg uden at tøve vil kalde en stor og flot landsholdskarriere.

Nogle vil måske være uenige, men Kvist har igennem mange år spillet en vigtig rolle på først Morten Olsens og siden Åge Hareides landshold. Og han har udført den rolle med en inspirerende dedikation og professionalisme.

Nu er Kvist ude og landstræneren tvinges dermed til at lave den ændring, han måske alligevel havde tænkt sig til kampen mod Australien. Lasse Schöne kommer ind, og det giver alt andet lige en ny dimenssion til det offensive danske spil.

Det kan blive en stor gevinst på torsdag - men det kan muligvis også blive et problem senere i turneringen.

Det kommer vi til at snakke meget om de kommende dage. Lige som vi utvivlsomt kommer til at diskutere Nicolai Jørgensen og Pione Sistos positioner. For det skal vi.