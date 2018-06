KOMMENTAR

Wow, for en VM-åbning!

Resultatmæssig er den noget nær perfekt. Spillemæssigt er det hjem i værkstedet for Åge Hareide. For der skal ikke bare slibes til og laves finish, inden Australien venter på torsdag. Der skal hamres, saves og males.

Det positive først. Naturligvis. For Danmark kom fra land ved VM med en sejr, tre point og en unik mulighed for allerede i næste kamp at sikre avancementet til 1/8-finalerne. I mangel af et bedre ord er det noget nær fantastisk. Åge Hareide har det sidste halve år turneret med åbningskampen som den vigtigste. Den kamp, der var nøglen til at åbne døren til næste runde. Derinde, hvor prædikatet ’en succes’ hører til.

Gudskelov for Yussuf Poulsen, gudskelov for Kasper Schmeichel – og gudskelov for brændte straffespark. Danmark har fisket nøglen op i hånden. Nu skal den egentlig bare i døren og drejes på torsdag i Samara. Det lyder enkelt, ikke?

Danmark har taget et stort skridt mod 1/8-finalerne med sejren over Peru Foto: Liselotte Sabroe

Det gør det. Også for enkelt med tanke på den kamp, de danske VM-drenge vandt. Der er intet, der hedder fortjent i fodbold, siger man. Men hvis jeg var peruviansk fan, ville jeg have svært ved at acceptere et nederlag i en kamp, der for størstedelen var på sydamerikanske hænder og fødder. Meget svært!

For hold da op, for en start. Det danske hold blev blæst tilbage, kyst og overfaldet af et peruviansk hold med mere hjerte, mere vildskab og først og fremmest en vanvittig opbakning i ryggen. Det så frygteligt ud den første fjerdedel af kampen. Afleveringerne sad godt nok i fødderne på en i rødt og hvidt. Men det var alt for ofte hos en af dem med mere hvidt på kroppen end rødt! Christian Eriksen var fraværende og uskarp, det samme var Thomas Delaney – og i forreste geled kunne trioen Sisto, Jørgensen og Poulsen slet ikke tage presset af deres holdkammerater længere tilbage.

Danmarks Christian Eriksen og Perus Miguel Trauco under kampen mellem Danmark-Peru på Mordovia Arena i Saransk. Foto: Liselotte Sabroe

Spillerne virkede tynget af presset, vigtigheden og den overraskende pågående modstand fra et stærkt peruviansk mandskab. Danskerne ville gerne. Rigtig gerne. Sindssygt gerne. Men peruvianerne var klar til at ofre alt og lod sig samtidig rive med af bølgen af pres og vigtighed – i stedet for at lade sig overskylle af den, som danskerne så ud til at gøre.

Det blev bedre. Noget bedre. Ikke mindst efter det straffespark, der kunne – og egentlig burde – have straffet det danske hold, gik til i gummiben. Men lad os håbe og bede til, det bare var premierenerver. For det skal blive endnu bedre, hvis kampen mod Australien skal give de ’nemme’ tre point, vi alle sammen har gået og forventet.

Perus brændte straffespark blev et vendepunkt for det danske landshold. Foto: MARCOS BRINDICCI

I optakten gav vi syv opskrifter til dansk VM-succes. Men de ligger stadig i skuffen. Sisto fungerede ikke, Nicolai Jørgensen lige så, og Christian Eriksen var – trods et flot oplæg – ikke den dominator, man kunne have håbet på. Det skal landstræneren huske, når han går hjem i sit værksted på træningsbanen i Anapa, hvor både Sisto og Jørgensen bør få en tur med saven til kampen mod Australien.

Men nok om det. For det danske landshold og alle os andre både kan og skal juble. En sejr i den første VM-kamp er et stort og fremragende resultat. Vejen er banet til en plads i næste runde for første gang siden 2002 - og VM er lige blevet meget mere interessant. Tak for det - vi glæder os til fortsættelsen!