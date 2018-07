Det står klart, at Frankrig skal spille VM-finale søndag aften.

Men hvem imponerede, og hvem faldt igennem under tirsdagens semifinale-brag mellem Frankrig og Belgien?

B.T.s dom lyder således:

KAMPENS BEDSTE

Raphael Varane, Frankrig

Raphael Varane i en duel med Lukaku. Foto: GABRIEL BOUYS Vis mere Raphael Varane i en duel med Lukaku. Foto: GABRIEL BOUYS

Dom: Han clearede, clearede, og så clearede han lidt mere. Forsvarsspilleren lukkede godt af, var stærk i luften og duellerne, og så fik han pakket Lukaku godt ind. Lloris var nok glad for at have Varane foran sit mål i dag, for forsvarsspilleren fik afværget flere store chancer. Klar man of the match.



Karakter: 12

Eden Hazard, Belgien

Eden Hazard var en evig kilde til uro. Foto: GABRIEL BOUYS Vis mere Eden Hazard var en evig kilde til uro. Foto: GABRIEL BOUYS

Dom: Mens Frankrig havde fint styr på Lukaku, havde de langt sværere ved at styre Eden Hazard, der med sine gode indlæg og smukke driblinger ofte drev gæk med franskmændene. Han udfordrede, søgte næsten konstant mod mål, tog initiativ og skabte en del på egen hånd.

Karakter: 10



Samuel Umtiti, Frankrig

Samuel Umtiti scorede målet til 1-0 og spillede en solid kamp i det franske midterforsvar. Foto: LEE SMITH Vis mere Samuel Umtiti scorede målet til 1-0 og spillede en solid kamp i det franske midterforsvar. Foto: LEE SMITH

Dom: Sammen med sin makker i forsvaret fik Umtiti lukket godt af og afværget rigtig mange potentielt farlige indlæg. Sikker i duellerne og så kan han også kalde sig kampens matchvinder, da han i det 51. minut steg flot til vejrs og headede sejrsmålet i kassen. Stærk og gennemført indsats.

Karakter: 10



KAMPENS NEDTUR

Romelu Lukaku, Belgien

Det var ikke helt Romelu Lukakus aften. Foto: GABRIEL BOUYS Vis mere Det var ikke helt Romelu Lukakus aften. Foto: GABRIEL BOUYS

Dom: Det blev aldrig den helt store kamp for angriberen, der i store dele af kampen blev lukket ned af det franske forsvar. Han havde en fin hovedstødschance inden Frankrigs føringsmål, men Lukaku sendte bolden et pænt stykke over mål. Det er ikke kun hans skyld, han ikke kom frem til meget, men man havde forventet mere af Belgiens VM-topscorer.

Karakter: 02

KAMPENS KARAKTER

Kylian Mbappe (tv.) og Eden Hazard (th.) under tirsdagens semifinale. Foto: GIUSEPPE CACACE Vis mere Kylian Mbappe (tv.) og Eden Hazard (th.) under tirsdagens semifinale. Foto: GIUSEPPE CACACE

Dom: En helt vanvittig og målrig kamp blev det aldrig, men de to mandskaber - og især Frankrig - sørgede særligt i anden halvleg for underholdning og fint spil. Og så leverede Mbappé kampens store detalje, med sin frække aflevering med sålen i anden halvleg. Der var mange store chancer men også en del uskarpe afslutninger, og sidstnævnte trækker ned.

Karakter: 7