Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Danmarks deltagelse ved VM i Qatar slutter her. Det er fornemmelsen i Australien.

I hvert fald hvis man spørger den tidligere U23-landsholdsspiller fra Australien Buddy Farah, der i de seneste år har skabt tætte bånd mellem dansk og australsk fodbold.

Buddy Farah er i dag agent og manden bag mange af de australske transferer til dansk fodbold med Awer Mabil og Mustafa Amini som et par af de største navne, og han følger fodbolden i de to nationer tæt.

Inden det afgørende opgør, hvor Danmark skal bruge en sejr for at gå videre fra gruppespillet ved VM, mens Australien står med særdeles gode kort for at gøre det samme ved de to andre udfald, forklarer Buddy Farah, at australierne er sikre på dansk knockout.

Det giver han årsagerne til herunder.

Selvtillid:

»I Australien tror vi på, at vi slår Danmark ud af VM. Vi går ind til kampen med selvtillid efter den seneste sejr over Tunesien. Det har givet os troen os selv, og så har vi set, at det danske landshold er sårbart og har mistet vigtige point. De har ikke haft et godt gruppespil og kun fået et point.«

Uskarpe danske angribere:

»Og så har Danmark jo heller ikke nogen angriber, der kan score mål i øjeblikket. Der er Andreas Cornelius, men ham kan vi holde nede, tror vi på. Spiller for spiller burde Danmark helt sikkert vinde kampen, men det sker bare ikke.

Australiens Eriksen:

»Aaron Mooy fra Celtic er en fantastisk spiller og ved præcis, hvordan han skal tage temperaturen på kampen, han kan løbe solen sort og har spillet i Premier League, og nu gør han det rigtig godt i Skotland. Når først han har bolden, ved han nøjagtig, hvad der er det rigtige at gøre med den. Han har samme rolle, som Eriksen har for Danmark. Aaron Mooy er en verdensklassespiller og vores go to-guy.

Styrken i holdet:

»Det er et kollektiv, som er godt organiseret. De spiller for hinanden, og de har en meget god træner i Graham Arnold, der ved, hvordan han får det bedste ud af sine spillere. De kæmper for hinanden, som australiere altid gør. Det ligger dybt i os at kæmpe til det sidste, og det var også det, man så i den seneste kamp mod Tunesien. Sammenholdet er utroligt.«

Kendskab til dansk fodbold:

»Vi har som nævnt en stor tro på, at vi nok skal få et godt resultat. Australierne kender dansk fodbold ret godt, fordi en del spillere fra Australien har spillet i Danmark. Før jeg bragte Mustafa Amini til Superligaen, var der ikke det store kendskab til dansk fodbold, og der blev faktisk set ned på dansk fodbold indtil da.«

»Men siden har det taget fart, og jeg har selv været involveret i omkring 90 procent af de australske spillere, der har spillet i Danmark, så jeg ved, hvordan det er blevet nemmere at overbevise dem om at komme til Superligaen,« lyder det fra den selvsikre australier, der godt kan lokkes til at fortælle, hvordan Danmark kan gøre ondt på Australien:

Her skal Danmark gøre ondt på Australien:

»Hvis du kigger på forskellen på holdene, så har Danmark på papiret et meget bedre hold, og spillerne er fra de store ligaer. Især på bredden er der stor forskel på holdene, da vi ikke har ret mange udskiftere med x-faktor, som kan ændre på kampene.«

»På vores højre back er vi ret svage, der tror jeg, at modstanderne kan gøre ondt på os og udnytte det, men i midterforsvaret har vi to unge spillere, som er klar til at kæmpe med livet som indsats. De har set solide ud i de andre kampe.«

Så værsgo, Hjulmand. Ikke mere snak. Nu skal det hele af afgøres.