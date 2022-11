Lyt til artiklen

Fodboldfans i Holstebro må kigge langt efter en folkefest, når det danske landshold spiller VM-bold i Qatar.

En række planlagte storskærmsarrangementer i den vestjyske by er nemlig aflyst, fordi TV 2s retningslinjer for netop sådanne begivenheder gør det umuligt for arrangøren at få til at hænge sammen.

Det fortæller Jan Nonboe til B.T. Han udgør halvdelen af det makkerpar, der har arbejdet hårdt for at stable en gratis fodboldfolkefest ved Gråkjær Arena på benene til holstebroerne.

»Jeg råber og skriger med det samme, fordi det er forrykt. Det er næsten kun fodbold, vi kan samles om, så jeg synes, det er utroligt skidt på vegne af Fodbolddanmark,« siger han og fortsætter:

»Siden april har vi forsøgt at få kontakt med TV 2 om de retningslinjer, vi skal leve op til.«

Jan Nonboe, der i mange år har været med til at arrangere 'Vi Elsker 90erne' og 'Rock i Holstebro', og makkeren Søren Berthelsen troede, at alt var på plads.

»Men for to-tre dage siden, får vi så at vide af TV 2, at vi kun må have 500 gæster til arrangementerne. De mente, vi var for kommercielle,« siger Jan Nonboe.

Men 500 gæster er ikke nok til, at arrangementerne kan hænge sammen. Jan Nonboe havde håbet på op mod 2000 fodboldglade fans til kampen mod Frankrig.

Han slår fast, at de ikke ville have tjent en krone på det, når udgifterne til personale, rengøring og storskærm var betalt.

»TV 2 ønsker åbenbart ikke en folkefest udover de arrangementer i de store byer, som de selv gennemfører.«

»Jeg tilbød endda, at de kunne få arrangementet. Jeg ville gerne stå for det. Bare der kom storskærm i Holstebro. Jeg bliver gal på systemets vegne. Vi er dybt skuffede,« fortsætter arrangøren.

Jan Nonboe og Søren Berthelsen kontaktede også Kulturministeriet, der dog ikke kunne hjælpe, fordi der var udskrevet valg, siger han.

B.T. forsøger at få en kommentar fra TV 2.