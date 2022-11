Lyt til artiklen

VM startede som en drøm for Lionel Messi og Argentina, da superstjernen tidligt bragte landet foran mod Saudi-Arabien.

Hele tre gange i første halvleg fik argentinerne et mål underkendt. Det lignede en let sejr til favoritterne.

Men drømmen blev vendt til et sandt mareridt. Saudi-Arabien var som forvandlet i 2. halvleg og besejrede Messis tropper 2-1.

Nu har de argentinske medier den hårde dom klar. B.T. har samlet en række reaktioner.

Lionel Messi var tydeligt skuffet. Foto: DYLAN MARTINEZ Vis mere Lionel Messi var tydeligt skuffet. Foto: DYLAN MARTINEZ

Clárin: »Et hårdt slag for Argentina. Saudi-Arabien vinder med et brag og overrasker hele verden.«

Crónica: »Det kan ikke være sandt! Saleh Al Shehri og Salem Al Dawsari udnytter det faktum, at 'La Scaloneta' kom ud af omklædningsrummet i dyb søvn. De betalte dyrt for deres fejl og skal nu rette op på tingene mod Mexico og Polen.«

Diario Popular: »En absolut overraskelse! En pinlig præstation fra landsholdet, som næsten ikke spillede overhovedet og nu ikke har plads til fejl for at kvalificere sig til ottendedelsfinalen.«

TyC Sports: »Argentina lider et slag og spillede kompliceret. En spand koldt vand over holdet, der ikke kunne finde den samhørighed, de havde brug for. Der var mange chancer, men sjældent en klar måltrussel, hvilket førte til et dundrende nederlag.«

Og Saudi-Arabiens spillere jublede over sejren. Foto: ODD ANDERSEN Vis mere Og Saudi-Arabiens spillere jublede over sejren. Foto: ODD ANDERSEN

Olé: »Et verdenskup. Et slag. Et rigtigt slag for landsholdet. Som det så ofte er tilfældet i fodbold, blev det hele vendt. Saudi-Arabiens 2-1-sejr sendte et chok gennem VM. Tre mål blev afvist, og Saudi-Arabien vendte kampen. Uforståeligt.«

La Nación: »Et kritisk scenario. Landsholdet blev fanget i sandstormen på stadion, og himlen blev mørkere. Holdet var et skridt væk fra den historiske ubesejrede milepæl på 37 kampe, men havde ikke svaret på de mange problemer.«

Perfil: »En bitter start. Landsholdet bukkede under for det arabiske holds effektivitet.«

B.T.s egen sportskommentator Lasse Vøge kaldte Argentinas nederlag til Saudi-Arabien for en af historiens allerstørste VM-sensationer.