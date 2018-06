Det kører slet ikke for Argentina ved fodbold-VM i Rusland, hvor de efter 1-1 mod Island i første kamp i det indledende gruppespil efterfølgende har tabt 0-3 til Kroatien.

Og nu meddeler landets tidligere stjernespiller Diego Maradona, at han sammen med en række argentinske legender gerne vil holde en motivationstale for Lionel Messi & co.

»Jeg ville elske at møde dem sammen med Nery Pumpido, Sergio Goycochea, Claudio Caniggia, Pedro Troglio og Daniel Passarella,« har Diego Maradona blandt andet sagt til den venezuelanske TV-kanal Telesur.

Undervejs i VM-turneringen skulle spillerne ifølge den argentinske fodboldjournalist Mootaz Chehade have afviklet flere krisemøder, ligesom der angiveligt skulle være et oprør mod landsholdstræner Jorge Sampaoli undervejs.

Det er den svenske avis Aftonbladet, som omtaler sagen, og de skriver, at den tidligere landsholdsspiller Ricardo Giusti bekræfter Mootaz Chehades historie.

»Hvis Sampaoli vil sidde på bænken, skal han have lov til det. Hvis ikke, er det også ok med det. Men det er altså spillerne, der selv udtager holdet til kampen (tirsdag mod Nigeria, red.), og det er fakta,« citeres Ricardo Giusti for at sige.

I argentinske medier spekuleres der i, at Jorge Sampaoli bliver fyret inden kampen mod Nigeria.

»Meget af det, som er blevet skrevet, er løgn,« sagde Claudio Tapia, der er præsident i det argentinske fodboldforbund, efter søndagens træning i den russiske by Bronnitsij, ifølge den norske avis Verdens Gang.

Hans udsagn blev bakket op af den argentinske landsholdsstopper Javier Mascherano.

»Der er mange myter, der er blevet skabt her,« sagde han.