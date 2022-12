Lyt til artiklen

Emiliano Martínez har i den grad vakt opsigt, men han er elsket af hele sit land.

For han var med til at sikre Argentina det første VM-guld i 36 år, da han efter knap 123 minutter diskede op med en helt sensationel redning på et skud af franske Randal Kolo Muani ved stillingen 3-3.

Og netop den redning er nu blevet foreviget på Emiliano Martínez' krop. På en måde i hvert fald.

Aston Villa-målmanden brugte nemlig indersiden af sit venstre ben, da han reddede bolden, og på præcis samme spot har han fået tatoveret VM-pokalen.

Emiliano Martínez spillede en hovedrolle i Argentinas triumf ved VM i Qatar. En triumf, som han nu har fået foreviget på benet. Foto: Instagram Vis mere Emiliano Martínez spillede en hovedrolle i Argentinas triumf ved VM i Qatar. En triumf, som han nu har fået foreviget på benet. Foto: Instagram

Oven over pokalen har 'Dibu' Martínez fået tatoveret tre stjerner med tallene '78', '86' og '22', som er de tre år, hvor Argentina har vundet verdensmesterskabet i fodbold.

Under pokalen står teksten 'Que la pasión te lleve a la gloria', som kan oversættes til 'Må passion føre dig til ære'.

Selvom den 30-årige argentinske målmand spillede en hovedrolle i VM-triumfen – og tilmed vandt prisen som turneringens bedste målmand – er han ikke populær hos alle.

I finalen kastede han bolden væk, så den franske skytte Aurélien Tchouaméni måtte hente den inden sit spark.

Det er denne redning, der blev afgørende for placeringen af Martínez' tatovering. Foto: Georgi Licovski Vis mere Det er denne redning, der blev afgørende for placeringen af Martínez' tatovering. Foto: Georgi Licovski

Martínez jublede også hoverende både i forbindelse med sin redning af Kingsley Comans spark, samt da netop Tchouaméni brændte.

Ej skal vi forglemme den besynderlige jubel, da han vandt 'Den Gyldne Handske' som bevis på, at han var kåret som VMs bedste målmand.

Eller hånen af Kylian Mbappé til guldfejringen i Buenos Aires.

En opførsel, som efter sigende har fået Aston Villa-træneren, Unai Emery, til at give op på Martínez.