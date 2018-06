Kasper Dolberg eller Martin Braithwaite? Det kan blive Åge Hareides sidste store spørgsmål, inden han mandag udtager de 23 spillere, som skal spille VM-trofæet - eller måske bare æren - hjem til Danmark.

Der er nemlig ikke mange spørgsmålstegn tilbage hos Danmarks landstræner. Han er så småt ved at være sikker på sin trup.

»Der er usikkerhedsmomenter ved Bjelland og Cornelius. Eller Cornelius skal nok klare den, men Bjelland og Bendtner er usikkerhedsmomenterne. Så du kan sige, at vi har 21 sikre, og så mangler vi de to sidste,« siger Åge Hareide.

Danmarks VM-program Danmark-Peru, 16. juni i Saransk

16. juni i Saransk Danmark-Australien, 21. juni Samara

21. juni Samara Danmark-Frankrig, 26. juni Moskva

Landstræneren har længe talt om loyalitet - og om at holde fast i den trup, der har spillet billetten til Rusland hjem til Danmark. Derfor er han også ret så sikker på store dele af sin trup, men han og assistent Jon Dahl Tomasson har alligevel lige lørdagens testkamp mod Sverige i Stockholm til at lægge de sidste brikker i puslespillet, og det er altså her, de skal finde ud af, om det er Kasper Dolberg, der er vendt tilbage fra en længerevarende skade, eller Martin Braitwaite, som har haft en pæn sæson i Bordeaux, der passer bedst ind i det store billede.

»De kæmper nok mod hinanden, ja,« siger Åge Hareide og sætter ord på sine to muligheder.

»Braithwaite er en lidt anden type end Dolberg. Han har større speed, men Dolberg har den her sindssyge træfsikkerhed og er måske den, der minder mest om en ung Bendtner. Det bliver en vurdering af, hvad vi har mest brug for på vores hold.«

Danmarks fire VM-testkampe Danmark-Panama 1-0

22. marts, kl. 20.00

Brøndby Stadion Danmark-Chile 0-0

27. marts, kl. 20.00

Aalborg Stadion



Sverige-Danmark

2. juni, kl. 19.45

Stockholm



Danmark-Mexico

9. juni, kl. 20:00

Brøndby Stadion

Mens Åge Hareide har spørgsmålene, forsøger Kasper Dolberg og Martin Braithwaite at give nogle svar på træningsbanen i Helsingør og ikke mindst på Friends Arena i det solbeskinnede Stockholm. For Martin Braithwaite er det dog simpelt nok.

»Jeg kan ikke se, hvorfor jeg ikke skulle med,« siger Martin Braithwaite, der også har sine argumenter klar for sin VM-deltagelse.

»Jeg kommer med momentum. Jeg har scoret en masse mål på det seneste. Lige op til den her samling. Jeg har egentlig scoret en masse mål gennem de seneste mange sæsoner. Og det er på et godt niveau i en top fem-liga i udlandet. Det er vigtigt, for når du kommer til et VM, spiller du på et internationalt niveau, og når du præsterer på det niveau hver weekend, er det ikke noget nyt for dig. Du kommer ikke ud på et niveau, du ikke er vant til,« siger Bordeaux-angriberen.

Martin Braithwaite lukkede sin sæson af med fire mål i sine sidste fem kampe for Bordeaux. I Holland vendte Kasper Dolberg tilbage fra en længerevarende skade med fire indhop og en enkelt startplads for Ajax i de sidste kampe. Om det er nok, ved den 20-årige angriber ikke.

Kan du være bange for, at din skade kommer til at koste din VM-plads?

»Det ved jeg ikke. Hvis det ikke går, kan man sikkert finde mange forklaringer på, hvorfor det ikke gik. Men jeg ved ikke, om man kan bruge det som undskyldning. Jeg føler mig fit igen, så ved jeg ikke, hvad grunden skulle være til, at jeg ikke skulle med. Om det er den ene eller anden grund, så er det bare sådan, det er,« siger Kasper Dolberg.

Mandag finder de to - og de 25 andre spillere ud af, om de skal til VM, når Hareide udtager sin endelige trup.