Den amerikanske målvogter Rene Ingram fik sig lidt af en oplevelse, da han og det amerikanske landshold lørdag aften lagde arm med de dobbelte danske verdensmestre i en udsolgt arena i Malmø.

Og den langhårede amerikaner glemmer næppe den aften, hvor han i det ærefulde 24-33-nederlag to gange forhindrede danske straffeskytter - heriblandt selveste Mikkel Hansen - i at score.

»Jeg var lidt heldig med den første. Den anden ramte mig på en eller anden måde. Jeg bevægede mig bare med bolden, men det var ret godt. Jeg havde ikke forventet det fra mig selv,« grinte han efter kampen.

»Helt ærligt var jeg lidt bange, da jeg så, det var Mikkel Hansen.«

Ingram spiller ligesom Mikkel Hansen også med pandebånd - men det er en anden skandinav, der har æren for det.

»Jeg er ikke inspireret af Mikkel Hansen, men faktisk Bjørn Borg, fordi det er hans pandebånd, og det er det bedste, jeg nogensinde har haft, siger han om sit eget pandebånd.«

For René Ingram og resten af det amerikanske landshold var det håndboldkarrierens højdepunkt kun at tabe med ni mål til Danmark.

»Det var en stor oplevelse. Jeg spiller tredje division i Tyskland, hvilket er et fint niveau, men det her var noget helt andet. Jeg var ret overrasket over vores præstation i dag,« lød det fra Ingram - der mandag spiller sidste mellemrundekamp mod Belgien.