Måske skal man tage det med et gran salt …

Men vreden er i hvert fald til at få øje på, efter VM-pokalen endte i hænderne på en meget overraskende person.

Nusret Gökçe alias Salt Bae – et tyrkisk internetfænomen, der kendt for at servere og salte mørt og sommetider guldbelagt kød til alverdens A-navne – fik pludselig adgang til finale-græstæppet søndag aften.

Han promenerede rundt blandt de fejrende argentinske spillere, som skiftevis tog pænt imod ham – måske bortset fra Lionel Messi. Den lille troldmand kunne på flere videoklip ses afvise kendis-slagteren, der har omkring 50 millioner følgere på Instagram.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Nusr_et#Saltbae (@nusr_et)

Tariq Panja fra The New York Times kaldte det »en absurditet«, mens The Times' Martyn Ziegler »ville elske at få FIFAs forklaring på, hvordan den kendis kunne få adgang til banen.«

Det lykkedes også for Salt Bae at få en selfie med dagens mand i skysovs, men det var næppe Messis største smil på aftenen.

Pokalen fik han også i hænderne, og det er umiddelbart ikke tilladt.

I reglerne fremgår det nemlig, at man selv skal have vundet trofæet – eller være statsoverhoved.

Indtil andet er bevist, falder Nusret Gökçe ikke ind under nogle af kategorierne.

Nu gnider han bare salt i såret på dem, der ikke synes, han skulle have lov til at røre fodboldsportens største trofæ.