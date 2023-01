Lyt til artiklen

Hans navn oser af dansk håndboldsucces – nu træder Simon Bøgetoft Pytlick selv ind på den allerstørste scene.

GOG-profilen er udtaget til sin første slutrunde med landsholdet, når VM skydes i gang fredag mod Belgien.

Som søn af tidligere landstræner Jan Pytlick og tidligere håndboldspiller Berit Bøgetoft er han næsten født med en håndbold i hånden.

»De er selvfølgelig utrolig stolte, og så bakker de mig op i alt, hvad jeg gør. De er glade for, at jeg er med. Jeg har en god familie og gode venner, og det betyder meget for mennesket bag. Jeg er meget beæret over at have nogle mennesker, der hjælper mig på den måde,« siger Pytlick til B.T.

Simon Pytlick står foran sin slutrundedebut. Foto: Bo Amstrup Vis mere Simon Pytlick står foran sin slutrundedebut. Foto: Bo Amstrup

Pytlick har allerede vist prøver på sin kunnen på landsholdet, og et forsigtigt bud vil være, at man kommer til at se meget til ham under VM.

Bagspilleren har succes på klubholdet, og i øjeblikket trækker storklubber i hele Europa ham i ærmet. Og der bruger han sin fars håndboldkunnen til at sparre.

»På nogle områder gør jeg. Men på andre områder holder jeg gerne håndbolden ude, når jeg er hjemme. Jeg sparrer med min far om, hvad der lige er det rigtige. Det har han også god erfaring med, så det er naturligt at høre ham,« siger han og fortsætter:

»Men jeg prøver på at være hjemme og koncentrere mig om familien, så det hele ikke går op i håndbold. Det kan blive rigtig meget. Det er nok mig, der prøver at sige, det gerne må handle om noget andet – for håndbold kører oven i hovedet på mig 24/7,« lyder det.

TV 2 Sport skriver, at Flensburg-Handewitt er brandvarme på Pytlick. Noget, han ikke selv vil snakke for meget om.

»Jeg har en agent (Christian Henriksen, red.) til at hjælpe mig. Og så handler det om mavefornemmelsen, men jeg har en professionel til at hjælpe mig med det. Han gør sit job, og jeg gør mit job, det er en rigtig god fordeling, ellers er der mange ting, der skal tages hensyn til,« siger han.

»Lige nu koncentrerer jeg mig om slutrunden – og så må jeg tage alt det med, hvor folk vil have mig hen på et andet tidspunkt. Men jeg skal spille håndbold nu og nyde hverdagen,« slår han fast.