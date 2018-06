Det var ikke spillet, der tog opmærksomheden i torsdagens opgør mellem England og Belgien.

For selvom Adnan Januzaj i den grad lavede et flot mål, så var det sekvensen umiddelbart efter, der stjal al opmærksomheden. Her samlede den belgiske angriber Michy Batshuayi i ren glæde nemlig bolden op og hamrede den ind på stolpen, hvorefter bolden - med voldsom kraft - røg direkte tilbage i hovedet på belgieren.

"Nessuno vuole essere #Batshuayi" (semi-cit.) pic.twitter.com/9pM6mJSk7S — Baccanino_ (@Baccanino) 29. juni 2018

Efter 1-0-sejren gik den 24-årige angriber så på Twitter og skrev et opslag, der i skrivende stund er blevet delt lige under 86.000 gange, mens over en kvart million har liket det. Han skriver:

»Ahahha, jeg vidste, jeg ville være f*cked i det øjeblik, jeg tjekkede mine meddelelser. Hvorfor er jeg så dum?«

Ahahha I knew I would be f*cked the minute I come to my mentions why am I so stupid bro shit hurts — Michy Batshuayi (@mbatshuayi) 28. juni 2018

Adskillge brugere morede sig over Batshuayis uheldige stunt og også holdkammeraten på det belgiske landshold Axel Witsel gik på Twitter for at gøre lidt grin med angriberen, der er ejet af Chelsea, men har været udlejet til den tyske klub Dortmund i denne sæson.

»Venner, alt er godt mellem dem,« skriver Axel Witsel med henvisningen til Batshuayis 'forhold' til stolpen.

Guys it's all good between them pic.twitter.com/1fLdTTc1eE — Axel Witsel (@axelwitsel28) 28. juni 2018

Michy Batshuayi har tydeligvis heller ikke problemer med at gøre grin med sig selv, og han holdt sig da heller ikke til kun det ene tweet om sit stunt mod England, der blev besejret med 1-0 i den sidste gruppekamp. Senere på aftenen skrev han også:

»Sekundet før jeg vidste, jeg havde fucket op.«

The second just before I knew I f*cked up #InternetUndefeated pic.twitter.com/wAf5Wt6QvK — Michy Batshuayi (@mbatshuayi) 28. juni 2018

Michy Batshuayi og det belgiske landshold topper med sejren Gruppe G og skal i ottendedelsfinalen møde Japan. Det opgør spilles mandag 2. juli klokken 20.00.