Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Tidligt på morgenen blev det rigtig akavet på TV 2.

I 'Go' morgen Danmark' havde man nemlig besøg af den tidligere franske verdensmester Frank Leboeuf, der er i Danmark med selve VM-trofæet, som der skal spilles om i slutningen af året i Qatar.

Den rutinerede vært Steen Langeberg åbnede høfligt og imødekommende, men stemningen skiftede, da der blev skiftet til Qatar-kritiske spørgsmål.

»Det er ikke derfor, jeg er her i dag. Det vil jeg ikke tale om, for du har et segment med en ekspert bagefter. Jeg er meget glad for, at VM skal være der, og jeg har selv spillet to år i Qatar, så jeg er sikker på, at det nok skal blive okay, og at alle nok skal blive glade for VM-slutrunden. Jeg taler ikke om det, men bare om det, at jeg har VM-trofæet med til Danmark,« siger han og skifter emne til kampen mellem Danmark og Frankrig.

Leboeuf spillede i Qatar fra 2003 til 2005. Foto: FRANCK FIFE Vis mere Leboeuf spillede i Qatar fra 2003 til 2005. Foto: FRANCK FIFE

TV2-værten citerede derpå Leboeufs landsmand Eric Cantona, der har langet hårdt ud efter spillerne, der deltager.

Igen afviste franskmanden i studiet at svare.

»Du skal ikke gå den vej,« lød det også fra Leboeuf.

Han ville altså ikke tale om døde migrantarbejdere, korruption i forbindelse med tildelingen af værtskabet og landets generelle problemer med at overholde menneskerettigheder.