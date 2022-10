Lyt til artiklen

I de seneste dage har en plakat cirkuleret på de sociale medier.

Plakaten er tilsyneladende en opfordring til handling for alle, der skal til det meget omdiskuterede fodbold-VM i Qatar, som starter i november. Plakaten viser blandt andet, at homoseksualitet ikke er acceptabelt.

Men nu afviser organisationen bag VM, The Supreme Committee, at de står bag.

Det skriver Dagbladet.

»Qatar Welcomes You-grafikken, der cirkulerer på sociale medier, er ikke fra en officiel kilde og indeholder forkerte oplysninger. Vi opfordrer kraftigt fans og besøgende til udelukkende at stole på officielle kilder fra turneringsarrangører for rejseråd til dette års VM i Qatar,« siger de til det norske medie og fortsætter:

»Den øverste komité og FIFA vil snart udgive en omfattende fanguide, der bestrider meget af den information, der har cirkuleret.«

Ydermere skriver de, at de har været tydelige på, at alle er velkomne i Qatar under fodbold-VM.

»Qatar har altid været en åben, tolerant og imødekommende nation. Internationale fans og besøgende under VM vil komme til at opleve dette tæt på,« slutter de i en e-mail underskrevet af presseafdelingen i The Supreme Committee.