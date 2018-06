Danmark er videre til ottendedelsfinalerne ved VM! Det ligger helt fast efter 0-0 mod Frankrig i den sidste gruppekamp. Det blev aldrig kønt fra nogen af siderne, men lige i denne kamp var det også ligegyldigt.

Og det krævede ikke engang noget brugbart resultat for Åge Hareides tropper. Det sørgede Peru for, da sydamerikanerne på herlig vis slog Australien med 2-0. En dansk exit havde krævet australsk sejr og et dansk nederlag.

Spillet i de to første kampe har ikke blevet fået den ønskede forløsning, og det tog Åge Hareide konsekvensen af mod gruppevinderne, der allerede inden kampen var videre og selv havde lavet seks udskiftninger i deres startopstilling. For Danmark fik de tre nye spillere i Martin Braithwaite, Mathias Zanka Jørgensen og Andreas Cornelius chancen fra start i stedet for Nicolai Jørgensen, Lasse Schöne og en karantæneramt Yussuf Poulsen, og alle tre påfund gik ind og gjorde en positiv forskel.

Fra første øjeblik viste især Martin Braithwaie, der det sidste halve år har haft base i fransk fodbold, at han har ment det alvorligt, når han igen og igen har stået i den danske VM-lejr og proklameret, at han altså kan gøre en positiv forskel for Danmark. Hvis bare han fik mere tid til at vise det og ikke blot fik en kort indskifterrolle.

Braithwaite lavade ravage med lob over modstanderen, driblinger og en speed, som generede franskmændenes venstre back så meget, at danskeren var tæt på både at score og få et straffespark.

Zanka trådte ind i midterforsvaret ved siden af Simon Kjær og skubbede dermed Andreas Christensen op på midtbanen, og Huddersfield-spilleren var påpasselig og klog i sine beslutninger. Specielt fik han stor ros og slag mod brystet af holdkammeraterne for at jagte Antoine Griezmann over en halv bane og til sidst trække håndbremsen og det gule kort.

Og så gik den ikke længere for Nicolai Jørgensen som den ubestridte førsteangriber på landsholdet. Otte kampe uden mål blev for meget, og det udnyttede Andreas Cornelius til at vise, at han er helt tilbage, hvor han de seneste dage har sagt, han er.

Cornelius' bedste aktion førte til Danmarks største chance i første halvleg, da Thomas Delaney sendte ham af sted på venstreflanken i duel med de ellers hurtige franske forsvarsspillere, og Atalanta-angriberen fik smidt et godt, flat indlæg ind mod en fremadstormende Christian Eriksen, men den danske stjernespiller blev fanget i en lille fransk baguette og fik ikke bolden i nettet.

Cornelius' stærke duelkamp gav aldrig Frankrig lov til at bygge spillet op med nogen ro, og Nicolai Jørgensen må i den grad tilbage på træningsbanen og forsøge at overbevise Hareide om sine kvaliteter, for da Cornelius med kort tid tilbage af kampen løb tør for kræfter, var det ret så overraskende Kasper Dolberg, der blev smidt på banen som erstatning.

Den unge dansker fik ikke som de andre kaniner nogen stor indflydelser, for da det var gået op for Danmark, at pladsen i den videre turnering var sikret, spillede de rødhvide drenge med afslappet attitude og havde på ingen måde travlt med at få bolden væk fra en upresset Kasper Schmeichel. Det kostede en masse piften fra alle andre end de danske fans, men hvad gør det? Danmark er videre fra gruppespillet!