Er de danske spillere i for dårlig form til at præstere ved VM?

Ikke hvis du spørger Kasper Hjulmand – og ej heller, hvis du spørger hans forgænger Åge Hareide.

For han bakker fuldstændig op om landstræner Hjulmands valg af de spillere, som kender landsholdet indgående, selv om de har været i sløj form på klubbasis.

»Jeg er enig med Kasper om at vælge kontinuiteten frem for nye spillere. Han har jo også haft samtaler med spillerne, og han har tiltro til, at de er i god nok form. Jeg ser ikke noget problem,« siger Åge Hareide til B.T.

Efter en noget sløj start på VM, har der ellers været kritik af, at hele fire af landsholdets VM-angribere har døjet med skader og målform, mens en spiller som Christian Nørgaard blot har spillet få minutter før VM – og det på trods af Hjulmands udtalelser om, at spilletid var strengt nødvendigt før VM.

»Selvfølgelig er spilletid og form afgørende, men jeg kan ikke sige, at de danske resultater hænger sammen med det. Han kender jo sine spillere så godt, og han havde dem gennem en fantastisk EM-slutrunde. Så alternativt havde han taget helt andre spillere med og på den måde skabt et helt nyt hold. Det havde ikke været klogt.«

Og det lader til, at Kasper Hjulmand og DBU faktisk har en stor fan i Åge Hareide.

For han er noget mere positiv over de danske præstationer i de to første kampe, end eksperter og fans har været efter et point i to forsøg.

»Altså, der skal jo først og fremmest ikke så meget til, før man får kritik i Danmark. Det ved jeg om nogen,« siger han med et stort smil.

»Så jeg ser ikke så kulsort på det, som når jeg læser dansk presse, og hvad der ellers bliver sagt. Jeg tror på, at Danmark går videre, at de spiller sig bedre og bedre, som turneringen skrider frem og går videre mod Australien. Den rejse startede allerede med en godkendt kamp mod Frankrig.«

Han medgiver dog, at den danske offensiv, der har tryllebundet danskerne – og ja faktisk hele fodboldeuropa – har været under niveau indtil videre.

»Mod Tunesien lå Danmark alt for lavt, og wingbackerne kom ikke nok frem. De er meget vigtige, hvis den danske offensiv skal fungere, og samtidig fik Tunesien lukket helt ned for Christian Eriksen og Joakim Mæhle. Det skal være bedre.«

»Men det handler også om, at man skal i gang ved en slutrunde. Man vil være mere tilbagetrukket i den første kamp, og jeg synes ikke, at Frankrig-kampen var så skidt.«

»Så derfor bliver Australien-kampen så vigtig. De gode takter skal fortsætte, og så tror jeg, de rammer et niveau, der er tættere på det, man kender dem for,« siger Åge Hareide, som tvivler på, at al virakken om alt det uden for banen har haft indflydelse inden for banen.

»Jeg tror ikke, det har spillet nogen rolle. Og man burde som fodboldspiller ikke tænke på det. Men det er forskellige gutter, og der er måske forskellige måder at håndtere det på. Men jeg tror ikke, det har haft nogen rolle. Det vil også være for let en forklaring på det hele.«

Danmark spiller den altafgørende kamp mod Australien onsdag klokken 16.00.