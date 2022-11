Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Canadas landstræner, John Herdman, er pludselig blevet en meget upopulær mand i den kroatiske presse og VM-lejr.

Herdman kunne tidligere ved slutrunden se sit mandskab tabe til Belgien.

Efterfølgende har han fortalt, hvordan han over for sine spillere sagde, at »nu skal de fucke Kroatien op«. Et sætning, der ikke ligefrem er blevet velmodtaget i Kroatien.

Den kroatiske tabloidavis '24 Sata' har fotoredigeret Herdmans ansigt på en nøgen krop, efterfulgte af ordene:

Croatian tabloids seem quite unforgiving towards Herdman, putting him on the cover despite Dalić's claim that 'Croatia will speak on the pitch'.



"You have the mouth (tongue)", this one says, next to the, well, stripped Herdman. "But do you have the balls as well?" pic.twitter.com/Z7b4Ncdomk — Juraj Vrdoljak (@JurajVrdoljak) November 25, 2022

»Du har det i munden, men har du også nosserne?«

Og i den kroatiske VM-lejr mener man, at Herdmans udtalelser er et udtryk for mangel på respekt over for Kroatien.

Han påpeger, at nationen kom i finalen ved seneste VM – og derfor skal andre respektere Kroatien for den måde, de spiller og er på, mener landstræner Zlatko Dalic.

John Herdman har efterfølgende været ude og forklare sig yderligere. Han påpeger, at ordene blev sagt i 'kampens hede', og at han blev spurgt af journalister, hvad han sagde til sit hold.

Ifølge BBC har han også givet en undskyldning.

Han understreger samtidig, at han respekterer Kroatien og ankender deres sportslige evner.

»Men i øjeblikket skulle jeg have mine spillere til at tage det næste skridt,« siger han.