Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Du kender måske ikke den polske landstræner med det mundrette navn Czeslaw Michniewicz.

Men i Polen kender alle hans historie.

Alligevel står han i spidsen for det polske landshold under denne VM-slutrunde.

Her er hans defensive spillestil under heftig kritik, men intet er så kontroversielt som de tråde, han trækker til de allermørkeste kroge af polsk fodbold.

Foto: TIZIANA FABI Vis mere Foto: TIZIANA FABI

Det er historien om de 711 mystiske opkald, der klæber sig til ham for evig tid. Historien om en mand, de kalder ‘Frisøren’.

Historien om matchfixing på højeste plan. Og historien om en landstræner, der aldrig er blevet dømt – men som fortidens spøgelser stadig hjemsøger.



52-årige Czeslaw Michniewicz bliver i januar i år præsenteret som polsk fodbolds redningsmand.



Kort forinden har den polske landstræner Paulo Sousa gjort sig upopulær i hele landet ved at forlade jobbet forud for VM i Qatar. Han vil hellere have et job hos Flamengo i Brasilien.



Og så står han der, Michniewicz, klar til at overtage jobbet og føre Polen til VM. En brandslukker. Men med sig har han en tung, mystisk bagage, der eksploderer lige i hovedet på ham og det polske fodboldforbund.

Blot seks måneder efter ansættelsen publicerer journalisten fra mediet Wirtualna Polska Szymon Jadczak en historie, der vender op og ned på polsk fodbold. Michniewicz sagsøger ham for ærekrænkelse, debatten raser, og fortiden banker på døren.

Men allerede, da Michniewicz bliver præsenteret som landstræner i januar, kommer spørgsmålene. Hvordan kan man ansætte en mand med den historik?

For at forstå dét spørgsmål skal man møde én mand. Ryszard Forbrich – bare kaldet ‘Frisøren’ for sin fortid i faget.



I 1990erne og op igennem 2000erne er polsk fodbold en rotterede af korruption, matchfixing og lyssky forbindelser til mafiaen.

Og manden bag det hele er Forbrich, 'godfather' af den polske fodboldmafia. Siden er han blevet bandlyst fra polsk fodbold og idømt fængselsstraf for sin rolle i matchfixing af hundredvis af kampe.

I 1990erne er han direktør i den nu hedengangne fodboldklub Amica Wronki, der tager polsk fodbold med storm. Og resultaterne skyldes i høj grad Forbrichs evner til at manipulere kampenes udfald.

Det er her, forbindelsen til den polske landstræner starter. I 1996 køber klubben nemlig Czeslaw Michniewicz, der på det tidspunkt er en 26-årig målmand. Og her bliver forholdet til ‘Frisøren’ varmt.

Czeslaw Michniewiczs rolle som landstræner for Polen har været under heftig kritik. Foto: ANDREJ ISAKOVIC Vis mere Czeslaw Michniewiczs rolle som landstræner for Polen har været under heftig kritik. Foto: ANDREJ ISAKOVIC

Især efter karrieren, hvor Michniewicz får succes som træner.



I 2003 bliver han cheftræner for traditionsklubben Lech Poznan, der er i kæmpe problemer økonomisk og sportsligt.

Over de næste tre år fixer ‘Frisøren’ mindst 11 kampe med Lech Poznan som deltager. Det er han dømt for i retten i Polen efter tungtvejende beviser.

Og i den periode viser anklageskriftet mod ham, at han er i telefonisk kontakt med Lech Poznan-træner Michniewicz hele 711 gange.

Det drejer sig om opkald på alle tider af døgnet. Opkald før kampe. Opkald efter kampe. Selv på dagen for Michniewiczs ansættelse taler de to i telefon. Samtalerne løber op i i alt 27 timers telefonopkald.

Men ifølge Michniewicz er der aldrig noget kriminelt i deres samtaler. Det har mange svært ved at tro.

Især på grund af det, der sker 12. april 2005.

Her er Michniewicz' job som Lech Poznan-træner i fare. Dårlige resultater kan koste ham jobbet inden et opgør i pokalturneringen mod Amica Wronki. Den første kamp er endt med en 2-1-sejr, så et uafgjort resultat vil være nok til at avancere og redde hans job.

Ifølge anklageskriftet ringer Michniewicz til ‘Frisøren’ på kampdagen. Han ringer til et nummer, ‘Frisøren’ beviseligt har brugt til at fixe kampe. De taler i 2 minutter og 30 sekunder.



Efter opkaldet skifter ‘Frisøren’ simkort og ringer direkte til kampens dommer, Jaroslaw Zyro. Her fortæller han dommeren, at han håber på et godt resultat, fordi han gerne vil redde Michniewiczs arbejde.

Efter det opkald taler ‘Frisøren’ igen med Michniewicz i to minutter.

Få uger senere mødes Zyro og ‘Frisøren’ på en bar i den lille by Szamotuły uden for Poznan. Zyro går ud ad døren med en kuvert med 15-20.000 zloty i (40-50.000 kroner i dagens kurs, red.).

Kampen ender 1-1, Lech Poznan går videre i pokalen, og Michniewicz redder sit job.

Men hvorfor er Michniewicz så ikke blevet dømt for noget?

Sagen om ‘Frisøren’ ruller allerede i 2009 – og her bliver Michniewicz afhørt af anklagemyndigheden.

Men den afhøring er siden blevet kritiseret heftigt for at være mangelfuld og for at misse oplagte spørgsmål. Rygter om, at Michniewicz agerer kronvidne for anklagemyndigheden, har svirret i årevis, men de er aldrig blevet dokumenteret.

I 2022 satte de polske domstole sidste punktum for sagen juridisk set, da ‘Frisøren’ fik udvidet den fængselsdom, han modtog i 2019.

Michniewicz er gået fri i lovens øjne.

Men til evig tid vil de 711 opkald klæbe sig til hans eftermæle.