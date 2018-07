145 danske fodboldfans måtte søndag morgen skuffet forlade Københavns Lufthavn, efter deres fly mod Rusland, hvor Danmark søndag aften spiller ottendedelsfinale mod Kroatien til VM, blev aflyst kort før afgang.

»Vi skulle være fløjet ved otte-tiden, men klokken kvart i måtte vi gå ned og sige til dem, at vi ikke skulle flyve alligevel. Det var ikke den sjoveste meddelelse af give dem,« fortæller kommunikationschef i DBU, Jakob Høyer.

Det var DBU, der havde arrangeret flyturen til Rusland, hvor man blandt andet havde inviteret personer fra det officielle Danmark - som kulturminister Mette Bock - bestyrelsen og medlemmer fra forbundets kommercielle partnere - Hummel, Carlsberg og Danske Spil - med.

Derudover var seks-otte af landsholdsspillernes kærester og koner også inviteret, oplyser han til B.T. De misser dermed også kampen fra stadion.

Her ses nogle af landsholdsspillerne - Yussuf Yurary Poulsen, Viktor Fischer, Jens Stryger Larsen, Jonas Knudsen - under en træning op til søndagens kamp mod Kroatien. Foto: Liselotte Sabroe

Tidligere har DBU haft selskaber af sted til gruppespilskampene mod Peru og Frankrig, men søndag gik det galt.

»Det var meningen, vi også skulle have været af sted i dag, men det skete så ikke alligevel. For da vi havde fået tjekket alle de her mennesker ind i Københavns Lufthavn, fik vi en besked om, at flyet stod i Moskva og ikke kunne få landingstilladelse. Så det her flyselskab, som ellers har fløjet flere andre gange under dette VM for andre forbund, havde ikke orden i papirerne,« fortæller Jakob Høyer og tilføjer:

»Det er fuldstændig uacceptabelt, og de folk, der planlægger rejserne, de har aldrig oplevet noget lignende.«

Ifølge Københavns Lufthavns hjemmeside er det flyselskabet Jordan Aviation, der stod bag rejsen.

Efter den triste besked kom, forsøgte man at undersøge, om det var muligt at komme til Rusland på andre måder.

»Men vi har ikke kunnet finde alternative transportmuligheder til Nizhny Novgorod (hvor kampen spilles, red.), så vi har måtte skuffe en masse mennesker og aflyse,« fortæller kommunikationschefen.

Her skal kampen spilles. Foto: Liselotte Sabroe

Efter aflysningen tilbød DBU flere af dem, de havde inviteret med på fodboldturen, at de i stedet kunne tage med ind og se kampen på storskærm i Tivoli.

»Det er der nogen af dem, der har taget imod, og så er der andre, der har benyttet lejligheden til at komme hjem til gode venner eller familie for at se kampen der,« siger Jakob Høier og slutter:

»Så vi hepper og håber endnu mere på en sejr i aften, så vi kan komme af sted til kvartfinalen i stedet.«