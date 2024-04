Catalonien er ramt af en ekstrem tørke.

Det får nu alvorlige konsekvenser for et verdenskendt brand – og ikke mindst virksomhedens ansatte.

På grund af tørken føler den spanske cavaproducent Freixenet sig nødsaget til at afskedige 615 medarbejdere, skriver Reuters.

Det svarer til 80 procent af Freixenets ansatte.

Der skulle ifølge Freixenet være tale om midlertidige afskedigelser, som vil føres ud i livet til maj, men cavaproducenten oplyser ikke, hvornår medarbejderne igen kan ansættes – og om de alle kan se frem til at få et job igen.

Freixenet tager en særlig lov i brug for at retfærdiggøre den vilde nedskæringsplan.

I Spanien kan en virksomhed midlertidigt afskedige ansatte eller reducere deres arbejdstid, hvis virksomheden står overfor alvorlige, men midlertidige udfordringer.

Og det mener Freixenet er tilfældet på grund af tørken, som har fået 30 år gamle vinstokke til at dø og har ført til et voldsomt dyk i produktionen, simpelthen fordi vinmarkerne giver langt færre egnede druer end normalt.

»Foranstaltningen har til formål at garantere virksomhedens levedygtighed og bevare beskæftigelsen for at imødegå eksterne årsager og force majeure forårsaget af den alvorlige tørke,« lyder det om årsagen til de mange afskedigelser i en meddelelse fra Freixenet, som er verdens største producent af cava.

Den voldsomme tørke har varet siden 2021. Ikke kun Catalonien, men store områder i Sydeuropa har de seneste år oplevet problemer med ekstrem tørke.

