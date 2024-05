Storbanken Nordea oplevede tirsdag formiddag store tekniske udfordringer.

Kunderne kunne hverken logge på netbank, bruge MobilePay eller bruge deres kreditkort – men nu fungerer storbankens systemer igen.

»Vores tekniske udfordringer er løst. Vi beklager endnu en gang mange gange og ønsker alle en god dag,« skrives det fra Nordea på Facebook klokken 12.46.

Det var på samme sociale medie, Nordea kort efter klokken 12 oplyste om de tekniske problemer.

Sådan så det ud, da man tirsdag klokken 12.15 forsøgte at logge på Nordeas netbank. Klokken 12.46 oplyser banken, at problemet er løst. Vis mere Sådan så det ud, da man tirsdag klokken 12.15 forsøgte at logge på Nordeas netbank. Klokken 12.46 oplyser banken, at problemet er løst.

I kommentarsporet under opslaget om nedbruddet, skrev flere brugere, at de oplevede, at deres kreditkort blev afvist i butikkerne tirsdag formiddag.

Også i Norge er der problemer med Nordeas netbank. Det oplyser Nordea Norge på Facebook.

