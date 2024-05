Postnord nedlægger 175 stillinger i Danmark.

Heraf 65 på deres godsterminal i Taulov.

Det oplyser det i en pressemeddelelse, skriver Fredericia Dagblad.

»Som led i en ny strategi fokuserer PostNord nu sin forretning for at styrke sin fremtidige position som den foretrukne leverandør af pakker i Danmark og Norden. Det betyder, at dele af PostNords produktudbud på paller og stykgods, samt part & full load, reduceres.«

I den nye strategi vil man fokusere mere på pakkeposten – en beslutning, som den administrerende direktør i PostNord Danmark og bestyrelsesformand i PostNord Logistics A/S, Kim Pedersen, mener, vil styrke selskabet.

Samtidig lægger han dog ikke skjul på, at det er en tung beslutning at skulle sige farvel til de mange medarbejdere.

»Vi har en tæt dialog med de faglige organisationer, og vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at alle medarbejdere bliver hjulpet bedst muligt videre.«