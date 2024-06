De kan ikke sige, hvor mange det går ud over, men den kommer.

Fyringsrunden.

Traktorgiganten John Deere har i et brev til deres ansatte oplyst, at de vil fyre et uspecificeret antal ansatte for spare omkostninger, da de er udfordret af en nedgang i efterspørgslen på landbrugsudstyr.

»Desværre betyder det, at vi må skille os af med nogle af vores talentfulde og dedikerede kolleger,« lyder det i et brev, der blandt andet er underskrevet af administrerende direktør John May, skriver Bloomberg.

Udmeldingen kommer blot uger efter en anden nedslående udmelding. Her nedjusterede John Deere for anden gang sine forventninger til året, mens de samtidig forventede et endnu større fald i salget af landbrugsudstyr.

Hvor i USA fyringsrunden rammer, oplyses heller ikke. Kun at det vil gå ud over produktions- og lønmodtagerjobs.

Dette er ikke den første fyringsrunde, som John Deere er igennem i år.

Så sent som i april blev 150 medarbejdere på virksomhedens fabrik i Ankeny nær Des Moines fyret.

»Hver John Deere-fabrik balancerer størrelsen af sin produktionsarbejdsstyrke med den enkelte fabriks behov for at optimere arbejdsstyrken på hver fabrik,« lød det i en erklæring fra ledelsen, skrev Des Moines Register.

John Deere har hovedkontor i Moline, Illinois.