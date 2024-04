Rengøringsplatformen Happy Helper, hvor brugere kan udbyde rengøringshjælp, er gået i rekonstruktion.

Det oplyser Nicolai Dyhr, konkursadvokat og partner i Horten, til Børsen.

»Selskabet mangler likviditet og har ikke kunne betale deres kreditorer, efterhånden som de forfalder,« siger han.

»Vi er ved at finde ud af, om det kan reddes. Det er jeg indsat til at afklare på vegne af de største kreditorer, der har bedt mig om det.«

Det kan enten være kreditorer eller virksomheden selv, der vælger, at en virksomhed skal gå i rekonstruktion, hvor en udpeget rekonstruktør – typisk en advokat – forsøger at lave en plan for, hvordan virksomheden kan fortsætte.

Hvis det ikke lykkes, bliver virksomheden erklæret konkurs.

Nicolai Dyhr kan ikke på nuværende tidspunkt sige, om det er muligt at forhindre en konkurs. Han har endnu ikke det fulde overblik over værdierne i selskabet, lyder det.

/ritzau/