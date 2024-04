En drøm er bristet på Fyn.

For robotfirmaet Odico er nødsaget til at fyret samtlige medarbejdere, skriver Finans på baggrund af Statstidende.

»Det er desværre endnu ikke lykkedes at afhænde aktiviteterne i Odico og som en konsekvens af det, har vi været nødt til at opsige og fritstille alle ansatte,« siger Nicolai Dyhr, der er kurator for Odico og Ejendomsselskabet Oslogade 1 til Finans.

I alt havde man omkring 30 ansatte i firmaet, men de skal nu ikke komme tilbage.

Robotvirksomheden havde i seneste regnskab en omsætning på omkring 10 millioner kroner og et underskud på 20 millioner kroner

Ejendomsselskabet Oslogade 1 leverede et overskud på 50.000 kroner.

Kuratoren skal nu have et overblik over konkursboet.

Virksomheden blev allerede i sidste måned erklæret konkurs, og nu har man så endelig fået en afgørelse.