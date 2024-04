En butik i København har fået 20 sure smileys på to år og bøder i nærheden af 600.000 kroner. Det fortæller KøbenhavnLIV, som har fået aktindsigt i sagen.

Der er tale om Mix Bazar på Frederiksborgvej 17-19 i Københavns nordvestkvarter, og Michael Rosenmark, som er chef for Fødevarerejseholdet, kalder det over for mediet for en 'ekstraordinær sag'.

»Jeg tror aldrig, at jeg har set noget lignende. Det skulle da lige være i en rapport fra 2017, hvor en virksomhed på samme adresse - under et andet navn - havde fået 42 sure smileys på fire år,« siger Michael Rosenmark til KøbenhavnLIV.

I de seneste to år er virksomheden idømt bøder på 225.108 kroner, og dertil kommer afgifter for 369.431 kroner.

Forløbet førte til, at Fødevarerejseholdet tvangslukkede Mix Bazar den 23. februar i år, fordi man blandt andet fandt tomater med spindelvævlignende vækst og citroner, som var grønne eller hvide af mug og skimmel.

Fødevarerejseholdet fortæller også i en rapport, at butikkens personale fysisk forsøgte at forhindre kontrollen ved at skubbe et bord ind i en kontrolmedarbejder under besøget.

Foreløbigt er der tale om en fire måneder lang tvangslukning af butikken.

Det har ikke været muligt for KøbenhavnLIV at få en kommentar fra ejeren af Mix Bazar til sagen.