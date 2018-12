Drømmen om at blive en rig og berømt influencer lever hos mange danskere, men de færreste slipper gennem nåleøjet.

Der er dog hjælp at hente hos YouTube, som har brugt deres insiderviden til at analysere sig frem til, hvad de danske youtubere har haft allerstørst succes med i 2018.

Der tegner sig et soleklart billede af, at især ét emne nærmest er garanti for mange interaktioner, oplyser Google, der ejer YouTube, i en pressemeddelelse.

'Spring-ud-videoer fører i gennemsnit til et tre gange så stort engagement - i form af f.eks. likes og kommentarer - end andre videoer på samme kanal', skriver Google i pressemeddelelsen.

Fænomenet med at springe ud, for eksempel som homoseksuel, startede i USA allerede i 2006, men blev for alvor kendt i Danmark i år, hvor tre YouTube-stjerner valgte at stå frem og fortælle ærligt om deres seksualitet foran hjemmekameraet.

Fredrik Trudslev, Julia Sofia og Morten Münster opnåede i alt mere end en million seere til deres respektive videoer, hvor de sprang ud af skabet, og det glæder projektleder Andreas Beck Kronborg fra LGBT Danmark.

»Youtubere, der er åbne om deres LGBT+-identitet er ofte unge LGBT+-personers eneste mulighed for at kunne spejle sig med ligesindede. Traditionelle medier som serier, film og musik har ofte ikke et sådant perspektiv - og hvis de har, er det tit afkoblet fra den virkelighed, som mange unge lever i,« siger han i pressemeddelelsen.

»YouTube giver også et større mulighedsrum for LGBT+- unge. I traditionelle fællesskaber, for eksempel skoler og sportsforeninger, er de unge alene med deres identitet, og det kan have store konsekvenser selv at være åben. YouTube åbner for et fællesskab, som mange unge drager stor nytte af,« siger Andreas Beck Kronborg.

Fredrik Trudslev er stolt og beæret over, at han har været med til at gøre en forskel for unge.

»Jeg har selvfølgelig været glad for den enormt positive respons. Det er det, der er så genialt ved YouTube - at man kan være personlig og jordnær. At jeg samtidig kan have en positiv indflydelse på mine følgere, og at de kan spejle sig i mig, er jeg utroligt beæret over, da jeg synes, det er så vigtigt, at jeg og mine andre YouTube-kollegaer bruger vores stemmer til at kunne gøre det nemmere for andre, der står i samme situation,« siger han.

Så sagen er klar for håbefulde youtubere: Tal ærligt om din seksualitet på video, især hvis du er homoseksuel - men vær klar over, at konkurrencen også her er meget hård.

Ifølge Googles seneste optælling er der nemlig lagt hele 25.000 spring-ud-videoer på YouTube.