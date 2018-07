Ikke alle sygdomme er synlige for det blotte øje. Det er budskabet, som 19-årige Yasmin Swift fra England vil have frem, efter hun fandt en modbydelig seddel i forruden af sin bil.

'Du holder ulovligt parkeret. Du er IKKE handicappet. Derfor informerer jeg myndighederne,' stod der på en seddel, som den 19-årige frisør Yasmin Swift torsdag aften fandt på sin bil, der holdt parkeret på en handicapplads.

Men det er langt fra sandheden. Den 19-årige brite fra Ashford, Kent, lider nemlig af en livstruende lungesygdom, der bl.a. betyder, at hun har svært ved at gå selv korte distancer uden at få åndedrætsbesvær. Derfor har hun et skilt, der giver hende ret til at parkere på handicappladser - et skilt som også lå i forruden, den dag hun fandt sedlen.

»Jeg blev chokeret over at finde sedlen. Folk er ignorante, og det er virkelig en kujon-agtig ting at gøre,« siger hun til lokalmediet KentOnline og tilføjer:

»Hvis personen, der skrev sedlen, havde spurgt mig om mit handicapkort, kunne jeg have fortalt dem om min sygdom.«

Yasmin Swift var så chokeret over at finde sedlen, at hun efterfølgende lavede et Facebook-opslag, hvori hun opfordrer til ikke at dømme andre for hurtigt.

'Til personen i Tenterden (by i England, red.), der efterlod denne dejlige besked på min bil i går.. Bare fordi jeg ser rask ud, betyder det ikke, at jeg er det! Lad være med at dømme mig. Du har ingen ide om, hvilken styrke det kræver, at stå ud af sengen hver dag og vide, at jeg skal kæmpe mod min egen krop. Hvis du vil give mig dit hjerte og lunger, vil jeg glædeligt gå tilbage til mit gamle liv,' skriver hun i opslaget og tilføjer:

'Ikke alle sygdomme er synlige.'