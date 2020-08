27-årige Mayara Dos Santos blev påkørt af en bil, da hun kom kørende på sin scooter i den brasilianske by Paragominas.

Efter påkørslen skete der noget højest usædvanligt - og dramatisk.

Billeder fra et overvågningskamera viser, hvordan den unge kvinde rullede hen ad vejen, røg ned i en kloak, der af uvisse årsager ikke var et dæksel for - og forsvandt.

Det skriver den brasilianske avis O Liberal.

27-årige Mayara Dos Santos faldt ned i kloakken efter ulykken. Foto: Billede fra overvågningsvideoen Vis mere 27-årige Mayara Dos Santos faldt ned i kloakken efter ulykken. Foto: Billede fra overvågningsvideoen

Umiddelbart efter ulykken, som skete midt på dagen sidste onsdag, stormede forbipasserende og den mandlige chauffør af bilen til for at hjælpe Mayara Dos Santos.

Overvågningsbillederne - som du kan se herover - viser, at de måtte ty til en alternativ metode for at få hevet kvinden op af kloakken.

I fællesskab får flere personer løftet betonen ved kloakken op, så andre kan hjælpe den tilskadekomne kvinde op af afløbet.

Kort efter at hun var kommet i sikkerhed, så den mandlige bilist, som påkørte hende, sit snit til at køre fra ulykkesstedet.

Mayara Dos Santos blev kørt til hospitalet, hvor hun er blevet opereret for alvorlige skader på sin rygrad.

Chauffør af bilen er blevet politianmeldt.