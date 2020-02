Onsdag lavede Lidl et Facebook-opslag, der vakte begejstring blandt følgerne.

Men det skulle vise sig, at intet var, som det så ud.

Lidl postede et billede af en måge ude foran deres butik i Rønne og skrev herunder i en humortistisk tone, at mågen hed Mågens og havde været trofast kunde i deres butik i over tre år.

'I 3,5 år har han spadseret (mågske nogle gange i slowmågetion) rundt ved butikken, og rygtet siger, at han er født på parkeringspladsen i den uge, hvor vi åbnede tilbage i maj, 2017'

Sådan skrev Lidl i opslaget, der har fået godt 10 tusind mennesker til at trykke 'synes godt om' og over to tusind til at kommentere.

Men nu viser det sig, at det ikke er helt sandt, det Lidl har skrevet.

Det skriver Jyllandsposten.

Det gjorde biolog Vicky Knudsen nemlig opmærksom på på Twitter, hvor hun i et tweet skrev, at det ikke var for at ødelægge den gode stemning, men at Mågens altså var en ungfugl klækket i 2019.

'Jeg ved simpelthen ikke hvordan jeg på den sødeste, mest skånsomme, jeg-vil-ikke-ødelægge-stemningen-måde... Skal fortælle at Mågens er en ungfugl klækket i 2019,' skrev hun.

Derfor ville det altså ikke være muligt, at mågen skulle have vandret rundt på deres parkeringsplads i tre et halvt år.

Og den oplysning røg hurtigt forbi Lidls SoMe-team, der til gengæld svarede i en kæk kommentar på deres eget Facebook-opslag:

»Breaking mågws! Vi er af DR og biolog Vicky Knudsen blevet gjort opmærksom på, at mågen på billedet ikke er Mågens. #ohMågGod. Mågens er fløjet til himmels, hvor hans ånd lever videre i harmågni. #MågvarAndout.«