En kvinde fra Varde-egnen vandt for nylig 9000 kr. hver måned i ni år på et skrabelod. Kvinden er overbevist om, der var tale om en sidste hilsen fra hendes nu afdøde mor, der var lidt af en ’spillefugl’.

»Da jeg ser, at der er gevinst på loddet, så er min første tanke, at det er en hilsen fra min mor,« siger vinderen, der ønsker at være anonym, i en pressemeddelelse fra Danske Spil.

Vinderens 99-årige mor døde for få uger siden efter i en tid at have været syg på grund af et fald.

Moderen har sammen med datteren siden 1980’erne spillet de samme 10 rækker i Lotto. Det blev dog ikke disse tal, der skulle vise sig at bringe held – det gjorde et skrabelod til gengæld:

»Min mor var lidt af en spillefugl, og da hun så dør, køber jeg dagen efter et skrabelod. Jeg havde et andet med en gevinst på 75 kr., og jeg går så i supermarkedet og køber et nyt for de penge,« siger vinderen.

Hun venter med at skrabe til næste dag, hvor der altså så er gevinst:

»Jeg er sikker på, at det er en tak for alt det, jeg har gjort for hende,« siger vinderen

Pengene kommer ikke til at forandre tilværelsen synderligt, men det bliver nok til en ny, komfortabel og sikker bil og så lidt rejser samt samvær med familie og venner, oplyser kvinden.