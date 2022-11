Lyt til artiklen

Italienske arkæologer finder 24 velbevarede bronzestatuer, der formodes stammer fra Romerriget.

Det skriver BBC.

Statuerne blev fundet i Siena-provinsen i Toscana, og skal forestille Hygieia, Apollo og andre romerske guder, og formodes at være op mod 2300 år gamle.

De blev fundet i mudrede ruiner af, hvad der engang var et antikt badehus sammen med 6000 bronze-, sølv- og guldmønter.

Udgravning af romerske statuer. De ligner næsten mosefund, som de ligger på briksen med deres stive lemmer og mørkegrønne ydre. Foto: Italian Ministry of Culture HAND Vis mere Udgravning af romerske statuer. De ligner næsten mosefund, som de ligger på briksen med deres stive lemmer og mørkegrønne ydre. Foto: Italian Ministry of Culture HAND

En ekspert mener, at fundet af statuerne er med til at omskrive historien, da de stammer fra en tid, hvor Toscana gennemgik store forandringer.

Regionens beboere gik nemlig fra at være etruskiske til at være romerske, fortalte det italienske kulturministerium.

Jacopo Tabolli, der er assisterende professor fra University of Foreigners in Siena, der stod bag udgravningerne, har en helt særlig teori for, hvorfor statuerne blev placeret i det mudrede vand under badehuset.

Der er formentligt tale om et ritual, antager professoren.

De 24 statuer blev fundet under ruinerne af hvad der formodes engang var et romersk badehus. Foto: Italian Ministry of Culture HAND Vis mere De 24 statuer blev fundet under ruinerne af hvad der formodes engang var et romersk badehus. Foto: Italian Ministry of Culture HAND

»Du giver til vandet, og så håber du, at vandet giver tilbage til dig,« forklarede han.

Statuerne blev efter fundet flyttet til en laboratorium i nærheden af udgravningsstedet, hvor de skal restaureres, inden de skal udstilles på et nyt museum i San Casciano.