Ekstremt heldig.

De to ord beskriver nok bedst en hollandsk cykelrytter, som er fanget på en overvågningsvideo, hvor han med få millimeter undgår at blive ramt af et tog i høj fart.

Klippet af cyklisten, der krydser en usikret jernbaneoverskæring, er fra Geleen, som ligger i provinsen Limburg i Holland, skriver Metro.

Videoen viser, hvordan cyklisten pænt stopper op ved jernbaneoverskæringen, mens et lille godstog kommer kørende forbi.

Da det har passeret, sætter han sig op på cyklen og kører over overskæringen – uden at opdage, at et gult passagertog kommer kørende mod ham i høj fart.

Og det er kun på et hængende hår, at cyklisten får trampet ekstra hårdt i pedalerne og når hele vejen over sporerne, inden toget suser forbi.

Videoen er offentliggjort af ProRail, som er den hollandske udgave af BaneDanmark. De vedligeholder jernbanen i landet og har delt videoen for at advare alle om at være ekstra opmærksomme ved jernbaneoverskæringer.

I Danmark er der stadig 119 usikrede jernbaneoverskæringer, skriver TV 2.

Så sent som i juni mistede to personer livet i Varde efter at være blevet ramt af et tog i en usikret overskæring.