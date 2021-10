En TikTok-video om McDonald's vækker opsigt.

McFeast. Big Mac. Fritter. Chili Cheese tops. Eller måske en McFlurry? Mulighederne på McDonalds er mange, og det kan være svært at bestemme sig.

Men mens du sidder i bilen og finder ud af, hvad du skal bestille, så skal du passe på, hvad du siger. I hvert fald, hvis du holder foran mikrofonen.

En TikTokvideo lavet af en britisk McDonald's ansat afslører nemlig en 'hemmelighed' om den populære fastfoodkæde.

Når du holder og er klar til at bestille med vinduet nede, så kan medarbejderne høre hvert eneste ord, der bliver sagt i bilen. Også selvom en ansat ikke har bedt om din bestilling endnu.

B.T har taget kontakt til McDonald's Danmark, og kommunikationschef Pia Tobberup kan bekræfte, at det også er tilfældet i Danmark.

»Det er rigtigt, at når man holder foran DT-automaten med ruden nede, så er mikrofonen aktiveret. Men i det øjeblik man ruller vinduet op eller triller videre i køen, kan man selvfølgelig ikke høres.«

En video om McDonald's er gået viralt. Foto: TikTok/secretfitzz Vis mere En video om McDonald's er gået viralt. Foto: TikTok/secretfitzz

Det var den nu slettede TikTok-bruger '@secretfitzz,' der stod bag videoen.

Flere medier, heriblandt det norske Dagbladet, og det australske 7 News, har skrevet om videoen, hvor det også kom frem, at alle, der bestiller, bliver fotograferet.

Også den del har B.T spurgt McDonalds Danmark til.

»Det er også rigtigt, at der tages billeder i vores DTer med flere spor – det sker for at sikre, at den korrekte bil betaler for den matchende ordre. Her det farven på bilen, der anvendes som identifikation, fordi det er det nemmeste og mest effektive. Billederne forsvinder og slettes, så snart bilen er identificeret,« lyder svaret fra Pia Tobberup, kommunikationschef i McDonalds Danmark.

Videoen har affødt flere reaktioner på TikTok.

»Hvordan kan du høre mine samtaler, når du ikke hører mig, når jeg råber i mikrofonen fem centimeter væk?« skrev en bruger ifølge Dagbladet.

Andre har fundet de lidt hårdere gloser frem.

»Jeg skal aldrig på McDonald's igen,« lød det fra en.