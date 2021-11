Vasker du din hårbørste?

Hvis svaret er nej, så skal du måske læse med her.

En af de seneste videoer fra den australske oprydnings- og organiserende influencer Christine Murphy er nu gået viralt. I videoen viser hun, hvordan det ser ud, når hun vasker sine hårbørster.

Og det ser bestemt ikke lækkert ud.

Når du børster dit hår, så ophobes der nemlig en masse støv, fedt, død hud og så selvfølgelig hår i børsten. Derfor bliver børsten også hurtigt et godt sted for bakterier, der ofte gror særligt godt i fugtige og varme miljøer, som for eksempel på et badeværelse.

I videoen, som du kan se øverst i artiklen, viser Christine Murphy alt det snask, hår og bakterier, hun fjerner fra sine børster. En stor, mørk substans.

Hun lægger dem først i blød i varmt vand og sæbe i 10 minutter. Dernæst bruger hun en spids genstand til at fjerne alt det, der har hobet sig op. Til sidst bruger hun en lille børste, der normalt bruges til at påføre mascara på øjenvipper, til at rense det sidste ud.

Videoen på hendes egen Instagram-profil er set mere end 40.000 gange, men den er set endnu flere gange på TikTok, hvor andre profiler har delt videoer, hvor de også vasker deres hårbørster, efter de har set Christine Murphys video.

De fleste har over 10.000 visninger.