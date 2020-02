Tidligere i denne uge delte en mor en video på Facebook. En video af sin ni-årige søn Quaden. En video, hun har delt for at sætte fokus på mobning.

Videoen, som er blevet set mere end 17 millioner gange, viser en lille dreng med tårerne løbende ned af kinderne.

Og ikke nok med det, så hører man ham også sige det, som må være enhver forælders værste mareridt:

»Jeg vil slå mig selv i ihjel« og »jeg vil gerne dø.«

9 year old wanting to commit suicide due to being bullied. pic.twitter.com/DysTrmlaiD — YouDontNeedToKnowMyName (@S11E11B11A) February 20, 2020

Og det har skabt reaktioner blandt de store stjerner i USA.

Blandt andre er den kendte Hollywood-stjerne Hugh Jackman gået ind i sagen og har delt en video på sin Twitter-profil.

Her kommer han med en rørende besked til drengen:

»Quaden, du er stærkere, end du tror, og uanset hvad har du en ven i mig,« siger Hugh Jackmann i videoen, som du kan se herunder.

Quaden - you’ve got a friend in me. #BeKind @LokelaniHiga https://t.co/8dr3j2z8Sy pic.twitter.com/jyqtZYC953 — Hugh Jackman (@RealHughJackman) February 20, 2020

Hugh Jackman kommer også med et vigtigt budskab til dem, som mobber andre:

»Livet er hårdt nok i forvejen. Så allesammen, lad os nu være søde mod hinanden. Mobning er ikke OK.«

Hugh Jackmann er ikke alene. Der er nemlig flere stjerner, der har meldt sig ind i kampen mod mobning.

Også skuespilleren Mark Hamill, som spiller Luke Skywalker i 'Star Wars', kommer med en reaktion på videoen.

Han skriver på Twitter: »Den grusomhed er lige så forbløffende, som den er hjerteskærende.«

Også 'The Walking Dead'-skuespiller Jeffrey Dean Morgan har også brugt sin Twitter-profil til at støtte den lille dreng.

»Min ven, jeg kender ikke dit navn, jeg kender ikke din mors navn, men jeg så din video.«

»Og du skal vide, at du har venner, inklusiv mig. Du har ikke mødt mig endnu, men vi må se, om vi ikke kan ændre det,«siger han i videoen.