‘Vær sød at sende nogle småpenge til min ven Maia - alle donationer modtages med kyshånd!! Tak.’

Sådan skriver den verdensberømte rockstjerne Bryan Adams i et opslag på Facebook, hvor han linker til en indsamlingsside på GoFundMe.com.

‘Hjælp med at redde Maias liv,’ lyder overskriften på indsamlingen, som er oprettet til støtte for danske Maia Saabye Christensen. Hun lider af brystkræft og har igennem tre et halvt år opbrugt alle midler, det danske sundhedssystem kan tilbyde inden for kræftbehandling.

Derfor søger hun 698.000 kroner, så hun kan få behandling i udlandet, hvor der findes specialiserede behandlingstyper for hendes specifikke kræftform.

»Maias chance for at overvinde kræften gennem det danske hospitalssystem er i realiteten tæt på ikke-eksisterende,« lyder det i beskrivelsen for indsamlingen.

Har gennemgået tre operationer

Maia Saabye Christensen blev diagnosticeret med en aggressiv form for brystkræft kaldet triple-negativ stadie IV i februar 2015 og har siden kæmpet for sit liv.

Den specifikke kræftform er svær at helbrede med almindelig kemobehandling, og Maia har derfor måttet gennemgå tre større operationer. I alt har hun fået fjernet 17 lymfeknuder og halvdelen af den ene lunge, men kræften er stadig i kroppen.

Ved den seneste scanning den 19. april i år blev det konstateret, at kræften har spredt sig til hendes lymfeknuder i brystet og halsen. Og denne gang er et kirurgisk indgreb ikke en mulighed.

»Maia har, med hjælp fra familie og venner, formået at forsørge sig selv gennem sit tre et halvt år lange kræftforløb. Men udgifterne til den kommende behandling er meget større, end de, der er tæt på Maia, kan finansiere,« lyder det.

Bryan Adams melder ikke om, hvordan han kender den danske kvinde, eller hvorfor han har delt linket.

BT forsøger at få en kommentar fra Maia Saabye Christensen.

I skrivende stund er der i øvrigt blevet indsamlet knap 40.000 kroner. Du kan selv støtte Maia Saabye Christensen her.