Så skete det. Ayanna Williams – kvinden, der har verdensrekorden for længste fingernegle – har klippet neglene næsten helt ned til fingerspidserne.

Det er omkring 29 år siden, hun sidst klippede dem, og de blev i 2017 målt til 5,8 meter sammenlagt. Senere er de selvfølgelig vokset mere, så man ved ikke præcis, hvor lange de var, da Ayanna Williams i år valgte at klippe dem af, skriver Guinness World Records.

Hun brugte dengang hele to neglelakflasker, hver gang hun fik manicure. I 2021 var hun oppe på næsten fire flasker.

Men hvorfor klippe dem af, tænker du måske.

Ayanna Williams her fotograferet i 2014. Foto: Kirsty Wigglesworth Vis mere Ayanna Williams her fotograferet i 2014. Foto: Kirsty Wigglesworth

Svaret er simpelt: Hun var blevet træt af dem.

»Jeg er så klar til et nyt liv. Jeg ved, jeg kommer til at savne dem, men tiden er inde nu. Jeg er ved at være ret træt af dem,« siger hun.

Det havde længe været svært for hende at udføre simple praktiske opgaver. De var altid i vejen.

Ayanna Williams fortalte lægen, der sørgede for hendes negle kom af, at hun kunne mærke på sine fingre, at de ikke længere var der. Neglene vil blive opbevaret et museum, som går under navnet Believe It or Not! og ligger i Orlando i Florida.

De længste negle nogensinde blev målt i 2009. De sad på Lee Redmond og målte hele 8,7 meter sammenlagt. Hendes negle knækkede desværre under et trafikuheld samme år.