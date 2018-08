Rygter, om at Facebooks algoritme kun lader dig se opdateringer og nyheder fra 26 af dine venner, har svirret på det sociale medie i månedsvis.

Men det er rygter uden hold i.

Ifølge Business Insider er det en and, der i månedsvis som en usand steppebrand har fløjet fra profil til profil, når folk har kopieret andres konspirationsteorier eller med egne ord har genfortalt det falske rygte.

Rygtet går helt nøjagtig på, at du kun bliver eksponeret for 25 eller 26 af dine venners feed (udover utallige reklamer selvfølgelig), når du logger ind og scroller løs på det sociale medie. Med andre ord: Opslag, billeder eller indtjekninger fra alle dine andre venner - altså, dem udover de 26 - bliver ikke vist for dig. Men sådan er det ikke.

Måske tænker du nu: Har jeg ikke hørt det her før? Jo, det har du sikkert. The Washington Post kunne allerede i februar fortælle om, at rygtet var usandt, men siden har løgnen vist sig yderst vedholdende og fortsat sin virale færd på Facebook.

Med alle sager, der har været om Facebook og dårlig håndtering af folks personlige oplysninger, føler du dig så fortsat tryg på det sociale medie?

Hvis du alligevel nu sidder og tænker over, at du måske ikke ser nyheder eller opslag fra mange flere end måske 26 af dine venner, er der en mening med 'galskaben'. En huskefunktion i Facebooks algoritme gør nemlig, at den bestemmer - eller beslutter - hvem af dine venner, du helst skal have informationer fra.

Det vil sige, at jo mere du engagerer dig i specifikke venners opslag, jo mere lader algoritmen dig se fra samme skuffe. Dermed kan det sagtens være, at du aldrig ser noget til en stor gruppe af de venner, du reelt har på Facebook, men så er det bare i gang med at like deres billeder eller på anden vis engagere sig i deres virtuelle liv.