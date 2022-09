Lyt til artiklen

Han følger dig døgnet rundt og nu siger han undskyld.

»Jeg beklager, hvis jeg har været lidt for nærgående de sidste par uger – hold ud lidt endnu.«

Alex Vanopslagh og Liberal Alliance er så småt begyndt med at lave kampagner forud for det kommende folketingsvalg i form af store gule plakater med partiformandens ansigt.

Og han kan godt virke lidt nedstirrende. Sådan er hverdagen i hvert fald for tre veninder, der bor på Åboulevarden i København. De bor nemlig direkte over for sådan plakat.

»Jeg tror, det har hængt der er par uger. Jeg sad i sofaen, da jeg en dag pludselig opdagede reklamen og var bare 'WTF!'. Lige pludselig havde vi øjenkontakt. Det var mærkeligt,« sagde 30-årige Hadjera Smajlovic for et par dage siden, til B.T.

Hendes billede blev delt på Anders Hemmingsens Instagram og det gik viralt.

Hun fortæller nu, at der er sket noget nyt i lejligheden. Plakaten er skiftet ud med en næsten magen til bare i blå farve.

Også er der også kommet en lille gave ind af døren i form af en buket blomster.

»Hej piger, Det er Alex fra den anden side af vejen. Jeg beklager, hvis jeg har været lidt for nærgående de sidste par uger – hold ud lidt endnu. Jeg håber blomster kan være et lille plaster på såret. Hilsen Alex Vanopslagh.«

Og det var noget, som faldt i god jord hos veninderne på Åboulevarden.

Foto: Hadjera Smajlovic

»Vi tænkte det var mega sødt af Liberal Alliance, at ville give os blomster og det er faktisk meget flotte blomster. Så vi blev glade for vores gave og hilsen fra Alex. Planen er, at vi rammer brevet ind, så vi kan forevige den. Men vi havde da håbet, at Alex selv var kommet forbi os med blomsterne, men det her er nu også o.k.,« skriver Hadjera Smajlovic i en sms.

Hadjera Smajlovic fortæller dog også, at der er lidt mere på vej.

»Vi er jo blevet lovet en omgang af Liberal Alliance på vegne af Alex. Nu hvor vi har bidraget til deres kampagne og god omtale,« siger hun og henviser til, at hendes billede af Vanopslagh der kigger ind af vinduet er blevet delt på Anders Hemmingsens Instagram.

Hadjera Smaljovic arbejder til daglig i Landbrugsstyrelsen. Hun understreger, at hun i denne forbindelse udtaler sig udelukkende som privatperson.