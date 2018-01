Er du typen, der holder dig opdateret på, hvad der rykker på hitlisterne i Danmark? Så kan det være, at du har bemærket, at Spotify har glemt en væsentlig detalje, når man trykker sig ind på Top 50-listen i Danmark.

For på spilletjenesten Spotify kan du nemlig vælge hitlisterne fra lande i hele verden, men lige det med geografien har spilletjenesten ikke helt styr på, hvis man går ud fra det billede, de viser. For selvom Danmark er et lille land, er det ikke helt så lille, som Spotify tilsyneladende tror. På billedet af Danmarks landegrænser, har de nemlig skåret hele Slesvig fra og brugt et billede af et kort fra 1864, har en bruger på mediet Reddit bemærket.

Der mangler altså en betydelig del af Danmark, på det kort de bruger til at illustrerer Danmark. Spotify er allerede har gjort opmærksom på fejlen, der i skrivende stund har fået spilletjenesten til helt at tage Danmarkskortet væk fra deres app. Og nu er der blot blankt, hvor det gamle Danmarkskort plejede at ligge.

Det er ikke første gang, at Spotify laver netop denne fejl. Tilbage i 2015, da man havde det gamle design, blev der også brugt et danmarkskort fra før 1920, hvor Sønderjylland blev genforenet med Danmark.