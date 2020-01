Andreas Mandøe kunne med det samme mærke, at noget var helt galt, da han havde bundet drinken.

Han prøvede at fremstamme et ord, men ingen lyd kom ud af munden på den 18-årige unge mand.

Og så vidste han straks, hvad der var hændt. Ud over at have kastet alkoholen ned i svælget var han kommet til at sluge den ølkapsel, der lå i bunden af glasset.

Kort før havde Andreas og hans venner siddet og spillet drukspillet 'Fissehul' en januaraften i 2019, hvor man med en kapsel i håndfladen én efter én sigter efter et glas med alkohol i. Når drinken bliver ramt, skal den næste i cirklen drikke den, medmindre vedkommende rammer med sin kapsel, og her var det altså Andreas, der netop havde taget sin straf og bundet væsken.

Men nu stod han altså med vennerne rundt om sig, mens han med kroppen prøvede at give udtryk for, at han ikke kunne få vejret.

Flere af vennerne grinede og troede, at han lavede sjov, men én ven fangede alvoren, tog fat om livet på Andreas og udførte så Heimlich-manøvren ved at trække ham ind til sig selv og opad med stor kraft.

Heldigvis virkede det, og pludselig kunne Andreas trække vejret, selvom det var svært at trække vejret og smertefuldt med kapslen, der stadig sad fast i halsen.

Derfor måtte den 18-årige kort tid efter blive hentet af en ambulance, der kørte ham til Skejby Hospital.

Røntgenbillede af kapslen. Vis mere Røntgenbillede af kapslen.

»Jeg endte med at skulle bruge natten på sygehuset med morfin i blodet, før de om morgenen kunne operere den væk, mens jeg var i fuld narkose. Og kapslens hakker havde endda sat sig lidt fast i spiserøret,« fortæller Andreas Mandøe til B.T.

B.T.s Anders Hemmingsen lagde søndag et røntgenbillede på sin Instagram, hvor en anden ung mand havde fået en kapsel galt i halsen efter drukspillet 'Fissehul', og siden har en håndfuld personer henvendt sig og forklaret, at det samme er hændt for dem.

Simpelthen fordi de glemmer at fiske alle kapsler op af drinken, før de bunder den.

På Skejby Hospitals Øre-Næse-Halsafdeling gør man klart, at det bestemt ikke er ufarligt at sluge en ølkapsel.

Andreas Mandøe. Foto: Privatfoto Vis mere Andreas Mandøe. Foto: Privatfoto

»Man kan generelt sige, at fremmedlegemer i halsen kan være farlige, hvis der sker en luftvejsobstruktion. Hvis man er uheldig, og en kapsel sætter sig fast på det snævreste sted, så kan det være dødbringende i løbet af minutter,« oplyser afdelingslæge Jacob Kinggaard Lilja-Fischer.

Men det ved Andreas også godt. At det kunne være gået meget værre.

»Jeg prøver ikke at tænke på, hvad der ville være sket, hvis min ven ikke havde fået den væk, så den ikke spærrede for min luftvej. Men jeg var meget heldig – det er der da ingen tvivl om,« siger han.

Afdelingslæge Jacob Kinggaard Lilja-Fischer gør dog klart, at sådan en kapsel i størstedelen af tilfældene vil glide ned gennem svælget og ende i maven, hvor den herefter vil finde sin vej ud gennem tarmsystemet.

»Generelt er det dog ikke noget, vi kan anbefale, hvis risikoen er, at man kan komme til at sluge en kapsel, for det kan potentielt være farligt og dødbringende,« siger afdelingslægen.