Kan du have det sjovt med din partner?

Hvis du kan svare ja til det spørgsmål, er der gode chancer for, at I fungerer godt sammen. Ja, faktisk viser et studie, at det er ganske afgørende, at humoren fylder meget i et forhold.

Jeffry Hall, der forsker ved universitetet i Kansas i USA, har ifølge mediet Joyscribe samlet 39 studier sammen om parforhold.

Tilsammen involverer de over 30.000 mennesker over 30 år.

Og et resultat, der går igen, er, at humor er meget vigtigt, hvis man vil skabe et succesfuldt forhold.

Og deler man oven i købet den samme humor, er det endnu bedre.

Det er fuldstændig ligegyldigt, hvilken type humor i deler. Om det er den platte, den sjofle eller noget helt tredje.

Bare I begge synes, at platte jokes er sjove, eller griner ad den samme scene i en tv-serie.

En anden vigtig ting er, at man kan finde ud af at grine ad hinanden.

Det skaber en sikkerhed imellem par, viser en del af studierne.

Dog skal par huske på ikke at gå for langt med aggressiv form for humor, hvor man er hård ved sin partner og har et behov for at lave onde jokes om hinanden.

Det kan nemlig omvendt være et usundt tegn, lyder analysen i studiet.