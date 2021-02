Har du haft en dårlig dag? Måske? Men den kan næsten ikke være værre end Kiana Vances fra Dallas, Texas.

Hun havde nemlig valgt at parkere sin bil på den ene plads i et syv etager højt parkeringshus, hvor et rør var ret utæt.

Og normalt sker der ikke noget ved, at der drypper en smule vand på en bil, men lige nu er det minus grader i Dallas, derfor blev hun mødt af en dybfrossen.

Men, da Kiana Vance har en anden bil, som hun kører rundt i, så fandt hun ud af sit uheld på en lidt mærkværdig måde:

"Jeg fandt ud af det, da jeg så det i nyhederne, fordi jeg har kørt min anden bil, der er placeret på en anden etage i garagen,« fortalte Kiana til BuzzFeed.

Hun fortæller videre, at hun er lidt skuffet over, at ingen havde fortalt hende om bilen. Parkeringshuset hører nemlig til det lejlighedskompleks, hvor hun bor.

Og det er godt at Kiana har en anden bil at kører rundt i. Bilen er nemlig stadig pakket ind i et tykt lag is, og derfor må hun vente på tøvejr, før hun kan finde ud af, hvor store skaderne er.

Videoen er gået viralt på det sociale medie Tiktok, hvor 9,6 millioner har set videoen alene på Kianas profil.