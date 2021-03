I december 2020 var det meningen, at lyntest skulle implementeres på plejehjem rundt omkring i Danmark – det blev dog udskudt.

Og med lyntest på plejehjemmet kunne Iben Larsens mor måske have overlevet. Det forklarer Iben Larsen til DR.

Iben Larsens mor fik den kedelige coronameddelelse 10. januar 2021, og lige inden midnat 15. januar døde hun med sin datter ved hendes side. Hun blev 92 år gammel og havde fået første stik med corona-vaccinen.

Iben Larsen forklarer, at det er en fortabt chance, der er gået til spilde.

»Der må være nogen, der sidder med et ansvar for det her. For det er en kæmpe, kæmpe skandale, at man ikke kunne magte at få nogle test ud, hvor det i den grad var afgørende. Jeg begriber det ikke,« siger hun.

Christine Stabell Benn, som er professor i global sundhed ved Syddansk Universitet fortæller også, at lyntestene ville have forhindret nogle hospitaliseringer og dødsfald, hvis de kom ud i december på plejehjemmene som ellers planlagt.

Sundhedsstyrelsen og Kommunernes Landsforening (KL) har tidligere forklaret, at lyntest ikke blev brugt til plejepersonale på det tidspunkt, fordi lyntest ikke kunne køres ud til plejehjemmene, men var låst fast i stationære testcentre.

Lyntest kom først ud på plejehjemmene 1. februar, hvor det blev en topprioritet for myndighederne.