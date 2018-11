Størrelsen betyder noget. Køers størrelse, vel at mærke.

Det kan den enorme tyr Knickers muh'e med om. Han er nemlig så stor, at han slap for at blive slagtet.

Sidste måned forsøgte Knickers' australske ejer Geoff Pearson at få sin kæmpetyr solgt til et slagteri på en auktion, men forgæves.

Det skriver det lokale medie Perth Now.

Med en højde på 194 centimeter og en vægt på 1.400 kilo er Knickers simpelthen for stor til at kunne slagtes på et moderne slagteri.

»Knickers lever videre,« siger tyrens ejer Geoff Pearson til BBC efter auktionen.

Knickers' ejer har efter den fejlslagne auktion besluttet, at lade den syv år gamle tyr leve fredeligt på hans marker ved Lake Preston, 136 kilometer syd for den australske storby Perth.

»Han har altid været anderledes end de andre okser, men har aldrig skadet nogen og går fint i spænd med de andre dyr,« siger Geoff Pearson om sin nu berømte kæmpetyr til Perth Now.

MOO-VE over, everyone. This is Knickers, the steer who brings a whole new meaning to the term HOLY COW! https://t.co/esUOPdK1SR pic.twitter.com/OTNVfpAwyP — KRDO NewsChannel 13 (@KRDONC13) November 28, 2018

Siden billederne af Knickers - hvor han nærmest får sine artsfæller til at ligne dværgkøer - er begyndt at florere på de sociale medier, har tyren også fået sit helt eget liv der.

Ordene 'Holy Cow' går igen i mange tweets.

Det engelske udtryk bruges, når man skal udtrykke forbavselse og eftersom det også indeholder det engelske ord for 'ko', må det siges at være ganske velvalgt til at beskrive, hvordan mange mennesker reagerer, når de ser den enorme Knickers.

En bruger ytrer også ønske om at se et billede, hvor tyren står ved siden af en voksen mand.

#Knickers The Giant Steer Has The Internet Saying, ‘Holy Cow!’ https://t.co/sNIwAL6WIJ — Aaron (@aaronmspelling) November 28, 2018

Et sjovt eksperiment. Tidernes måske bedste basketballspiller, amerikanske Michael Jordan, måler 198 centimeter. Han er således blot fire centimeter højere en Knickers.

Knickers betyder 'trusser', men det har faktisk sin logiske forklaring, at kæmpetyren fik det ellers noget paradoksale navn.

Geoff Pearson forklarer, at han havde en anden okse ved navn 'BH', så han ønskede at få et fuldt sæt dameundertøj på sine marker. Deraf navnet Knickers.

For at sætte Knickers' vægt i relief, vejer en Nissan Qashqai omkring 1.500 kilo - eller blot 100 kilo mere end den australske kæmpetyr.

please put knickers the cow next to a person — (@bbgirania) November 28, 2018

Knickers, der er af racen Holstein-Frieser, tager dog ikke rekorden for alle tiders højeste tyr. I 2010 blev en italiensk tyr målt til at være hele 202 centimeter høj.

Men der går rygter om, at Knickers må være den største nulevende tyr i hele Australien.

»Jeg har aldrig set så stor en okse før, men de bliver jo større og større, idet vi vælger at lade de største dyr føre generationerne videre,« siger veterinær Margaret River til ABC News.

Så størrelse betyder tilsyneladende noget. Blandt køer, forstås.