Mere end 600.000 likes på Twitter på grund af en elskværdig påstand om elefanter.

Et Twitter-brugers tweet er blevet mere end almindeligt populært på de sociale medier gennem de seneste dage.

En amerikanske journaliststuderende ved navn Julia Hass har på Twitter oplyst om sin absolutte yndlingsinformation, som hun tilfældigvis fik at vide for nogle dage siden.

'Jeg har lige fundet ud af, at elefanter synes, at mennesker er søde på samme måde, som mennesker synes, hundehvalpe er søde (den samme del af hjernen lyser op, når de ser os),' skriver Julia Hass.

I just learned that elephants think humans are cute the way humans think puppies are cute (the same part of the brain lights up when they see us) so pack it in, nothing else this pure and good is happening today. — Julia (@JuliaHass) 20. december 2017

Som det ses, er tweetet blevet liket mere end 600.000 gange, og der er blevet skrevet om det i det meste af verden. Blandt andet i India Times.

Det kan ikke med sikkerhed siges, hvorvidt påstanden er sand eller ej, men folk er vældigt begejstrede over denne information.

India Times skriver dog, at der kan være noget, der peger i retning af, at påstanden har sandhed bag sig. Mediet skriver, at elefanter er kendt for at have store hippocampus, som er den del af hjernen, der lagrer viden og sanseindtryk i den langtidshukommelse. Den del fungerer på samme måde hos mennesker.

Så hvis det passer, er det vel bare at glæde sig til at blive kløet på maven af en elefants snabel.