Den australske tv-vært Greg Thomson var blevet hevet ind som vært ved et velgørenhedsmiddag til fordel for handicappede for en uge siden. Men det gik galt. Fuldstændig galt. Ja, så galt at den brødebetyngede Greg Thomson nu har taget konsekvensen af sin skandaløse opførsel og sagt sine tv-værtsjob op.

»Hvis I bliver stødt over bandeord, så er jeg fuldstændig ligeglad. I er alle sammen hjernedøde. Vil I ikke bare holde kæft alle sammen? Hold kæft. Helt seriøst, så ti dog stille. I er forfærdelige. Jeres opførsel er skammelig,« sagde Greg Thomson blandt andet til de målløse middagsgæster på Four Seasons Hotel i Sydney, som havde betalt 1.270 kroner for at deltage i arrangementet, hvor overskuddet gik til handicaporganisationen Inala.

Det skriver Daily Mail.

De grove ord fik flere af de chokerede middagsgæster til at gispe, mens andre buhede af Greg Thomson. Det fik dog ikke den 30-årige tv-vært til at stoppe. Umiddelbart efter at have svinet middagsgæsterne til, spurgte han ud over forsamlingen, hvem der ville 'bunde en øl med Greggo (Greg Thomsons øgenavn, red.)'.

»Ingen,« lød det fra en af deltagerne.

Derefter fik en ansat på radiostationen 2GB, som optog hele seancen, fjernet Greg Thomsons mikrofon.

Efter den skandaløse optræden blev Greg Thomson fjernet fra skærmen og suspenderet af Sky News. Nu har han selv taget konsekvensen af sine handlinger og sagt op på både Sky News og Fox Sports.

'Jeg vil gerne fortælle, at jeg trækker mig fra Sky News Australia og Fox Sports News. En stor tak til holdet på ANC (Australian News Channel, som er firmaet bag kanalerne, red.). Jeg undskylder oprigtigt overfor Inala, arrangørerne, sponsorerne og dem, der deltog i sidste uges velgørenhedsarrangement. Jeg fortryder dybt, at jeg fjernede fokus fra Inalas flotte arbejde,' skrev Greg Thomson på Twitter torsdag.

I wanted to let you know I’m resigning from @SkyNewsAust and @FOXSportsNews. A big thank you to the team at ANC. I sincerely apologise to Inala, the organisers, sponsors and those attending last week’s fundraiser. I deeply regret taking some of the shine off Inala’s great work. — Greg Thomson (@Thomson_Greg) 19. juli 2018

Greg Thomson har endnu ikke fortalt, hvorfor han pludselig begyndte at svine deltagerne til under velgørenhedsmiddagen.